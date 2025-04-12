Hastanede skandal hata! Yanlış ameliyata giriyordu, babası son anda yetişti - Son Dakika
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Sağlık

Hastanede skandal hata! Yanlış ameliyata giriyordu, babası son anda yetişti

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Eskişehir'de bağırsak fıtığı ameliyatı olmak için hastaneye yatan 24 yaşındaki genç safra kesesi ameliyatına alınmak istendi. Evrakların karışması sonucu yaşanan büyük yanlıştan gencin babasının doktorları uyarmasıyla dönüldü. Genç, "Babam yetişti de az kalsın giriyorduk ameliyathaneye. Doktorla helalleştik, sorunu çözdük" dedi.

12.04.2025 17:22
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Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Murat Çataldaş'a, rahatsızlığı üzerine yapılan muayenede, bağırsak fıtığı teşhisi konuldu. Bunu üzerine farklı tarihlerde 2 kez ameliyat olan Çatalbaş, rahatsızlanması üzerine yeniden Eskişehir Şehir Hastanesine tedavi olmaya gitti. Burada yapılan muayenelerin ardından Murat Çataldaş'a yatış verildi.

Hastanede skandal hata! Yanlış ameliyata giriyordu, babası son anda yetişti
Murat Çataldaş

SAFRA KESESİ AMELİYATINA ALINACAĞINI ÖĞRENDİ

Murat Çataldaş'ın iddiasına göre, ilgili bölümde yer kalmadığı için başka bir bölümdeki odaya alındı. Burada doktorlar Murat Çataldaş'a, safra kesesi ameliyatına alınacağını ve hazırlanması gerektiğini söyledi. Bu duruma anlam veremeyen ve şaşıran Murat Çataldaş, babasını aradı. Gözyaşlarına hakim olamayan oğlunun dedikleri karşısında şaşıran Şaban Çataldaş, hastaneye koştu.

BABASI SON ANDA ENGEL OLDU

Oğlunu safra kesesi ameliyatı için hazırlayan doktorlarla konuşan baba Çataldaş, bir yanlışlık yapıldığından şüphelendi. Tekrar kontrol sağlayan doktorlar, evrakların karıştığını ve ondan dolayı Murat Çataldaş'ı ameliyata hazırladıklarını fark etti. Evrak karmaşası sonrası sağlam olan safra kesesinin ameliyatından son anda babasının uğraşları sonucu kurtulan Murat Çataldaş büyük mutluluk yaşadı.

Hastanede skandal hata! Yanlış ameliyata giriyordu, babası son anda yetişti

GENÇ DOKTORLAR HELALLEŞTİ

Filmlere konu olacak olay sonrası doktorlarla helalleşen Murat Çataldaş, kontrollere halen gittiğini belirti. Yanlışlık yapan doktorla arasının bu olaydan sonra çok iyi olduğunu söyleyen Çataldaş, ara sıra durumun esprisini yaptıklarını belirtti.

"YANLIŞLIKLA SAFRA KESESİNDEN AMELİYAT OLACAKTIM"

Evraklar karıştığı için yanlış ameliyata girmekten son anda kurtulan Murat Çataldaş, "Apandisitimden iki kere ameliyat oldum, yanlışlıkla safra kesesinden de olacaktım. Babam yetişti de az kalsın giriyorduk ameliyathaneye. Odalar karışmış, o yüzden. Benim yatacağım bölüm farklıydı ama oda olmadığı için beni aşağıda başka bir bölüme yatırmışlar. Öyle olunca yukarıdaki odayla dosyalar karışmış, doktor bey tabii açıklama yaptı sonra. Doktorla helalleştik, sorunu çözdük. Devamlı kontrole de gidiyorum, doktorla aramız iyi yani. O da güldü, 'senin işin Kemal Sunal filmine döndü' dedi, şakalaştık. Şu an iyiyim kontrollerime gidip geliyorum, bir tek böbrek taşım var o kadar" dedi.

Hastanede skandal hata! Yanlış ameliyata giriyordu, babası son anda yetişti
Baba Şaban Çataldaş

"DOKTOR DOSYALARDA KARIŞIKLIK OLDUĞUNU ANLADI"

Oğlunu yanlış ameliyata giderken doktorları uyaran Şaban Çataldaş "Oğlumun fıtık sorunu vardı, dediler ki, 'Bağırsağa yapışmış', 'Tamam ameliyat olsun' dedik. Ameliyat ettiler, sonra ikinciye 'Bir parça daha var' dediler. Bir hafta sonra tekrar ameliyat olacak diye çocuğu yatırdılar, ameliyathaneye indirmek için hazırladılar. Hava almak için dışarı çıkmıştım, yukarı çıktım bir baktım ki çocuk yok. Onlar meğerse çocuğu öbür ameliyathaneye indiriyorlarmış safra kesesini almak için. Koştum arkalarından bağırdım, çocuk dedi ki 'Baba safra kesemi alacaklarmış', 'Neden' dedim, 'Ben de bilmiyorum' dedi. Sonra koştum doktora haber verdim, hayırdır neden böyle oluyor dedim. Tabii doktor da şaşırdı dosyalarda karışıklık olduğunu anladı, sağ olsun hemen müdahale etti" ifadelerini kullandı.

Hastanede skandal hata! Yanlış ameliyata giriyordu, babası son anda yetişti
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hastanede skandal hata! Yanlış ameliyata giriyordu, babası son anda yetişti - Son Dakika

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