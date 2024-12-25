Hastanede yılbaşı iddiası: Baba kanser hastası çocuğuna ilacını götüremeyince isyan etti

Trabzonspor S:

malesef saglıkçılara ve doktorlara çok yüz verildi. özellikle bu pandemi sonrası. maasları çok yüksek ve hakları diğer memurlardan çok daha iyi. ama bunun hakkını vermiyorlar. özellikle doktorlar muayeneye gittiğimizde asırı derecede saygısız ve acayip ego ve kibirleri var. hasta olmasam zaten gitmem ama doktora soru soramıyoruz konusmayın diyor. acıklama yapmıyor. derdimizi dinlemiyor. konuşmuyor ve çok kaba konuşmaları var. saglık calışanlarıda aynı ilgisiz ve ukala hareketleri var bir coğunun elimizden de bişey gelmiyor. kimi kime şikayet etcez. bizim vergilerimizle katkı paylarımızls maaş alıp bize efelik yapıyor bu sağlik calışanları bınları saglık bskanı niye görmez