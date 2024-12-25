İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ilişkin tepki çekecek bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre, hastane çalışanların hastanede yılbaşı partisi düzenledi. Kanser hastası çocuğu yoğun bakımda yatan bir baba ise çocuğuna getirdiği ilacı yılbaşı partisi nedeniyle teslim edemedi.
Babanın iddiasına göre, kapıyı dakikalarca çalmasına rağmen parti yapan çalışanlar kapıyı açmadı. O anların telefon kamerasıyla kaydeden baba adeta isyan etti.
Son Dakika › Sağlık › Hastanede yılbaşı iddiası: Baba kanser hastası çocuğuna ilacını götüremeyince isyan etti - Son Dakika
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