Hastanede yılbaşı iddiası: Baba kanser hastası çocuğuna ilacını götüremeyince isyan etti - Son Dakika
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Sağlık

Hastanede yılbaşı iddiası: Baba kanser hastası çocuğuna ilacını götüremeyince isyan etti

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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışanların yılbaşı partisi yaptığını iddia eden baba, parti nedeniyle kanser hastası çocuğuna ilacını teslim edemeyince isyan etti.

25.12.2024 20:02
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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ilişkin tepki çekecek bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, hastane çalışanların hastanede yılbaşı partisi düzenledi. Kanser hastası çocuğu yoğun bakımda yatan bir baba ise çocuğuna getirdiği ilacı yılbaşı partisi nedeniyle teslim edemedi.

İSYAN ETTİ

Babanın iddiasına göre, kapıyı dakikalarca çalmasına rağmen parti yapan çalışanlar kapıyı açmadı. O anların telefon kamerasıyla kaydeden baba adeta isyan etti.

Hastanede yılbaşı iddiası: Baba kanser hastası çocuğuna ilacını götüremeyince isyan etti

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Son Dakika Sağlık Hastanede yılbaşı iddiası: Baba kanser hastası çocuğuna ilacını götüremeyince isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tony Montana:
    BİR BABA EVLADİ İCİN HER ŞEYİ YAPAR KİMSENİN SABRİNİ DENEMEYİN . . 37 4 Yanıtla
  • Ateş:
    İddialar doğruysa,yazıklar olsun bu sağlık çalışanlarına. 33 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    olay gerçekse sorumlular görevi kötüye kullanmaktan her biri için 10 seneden az ceza almamalı 23 6 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    malesef saglıkçılara ve doktorlara çok yüz verildi. özellikle bu pandemi sonrası. maasları çok yüksek ve hakları diğer memurlardan çok daha iyi. ama bunun hakkını vermiyorlar. özellikle doktorlar muayeneye gittiğimizde asırı derecede saygısız ve acayip ego ve kibirleri var. hasta olmasam zaten gitmem ama doktora soru soramıyoruz konusmayın diyor. acıklama yapmıyor. derdimizi dinlemiyor. konuşmuyor ve çok kaba konuşmaları var. saglık calışanlarıda aynı ilgisiz ve ukala hareketleri var bir coğunun elimizden de bişey gelmiyor. kimi kime şikayet etcez. bizim vergilerimizle katkı paylarımızls maaş alıp bize efelik yapıyor bu sağlik calışanları bınları saglık bskanı niye görmez 22 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    DÜNYA BU REZALETİ DUYSUN !!!! 17 2 Yanıtla
  • ramazan bacı:
    Hastanelerde insanları yerinden kaldırmak biraz mucize tabi iyileri ayrı tutuyoruz. 13 2 Yanıtla
  • Hasan Bayram:
    demekki onlar hiristiyan bugün noel hiristiyanlar için onu kutluyorlardir 9 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Sağlıkçılara Pek güvenilmez 3 1 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    gavur izmir 0 0 Yanıtla
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