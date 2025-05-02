Hemen hemen her eve giriyor! Bu ürünleri tüketenlerin erken ölüm riski var - Son Dakika
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Sağlık

Hemen hemen her eve giriyor! Bu ürünleri tüketenlerin erken ölüm riski var

Hemen hemen her eve giriyor! Bu ürünleri tüketenlerin erken ölüm riski var

ABD, İngiltere ve altı ülkede yapılan geniş çaplı araştırma, gazlı içecekler, dondurma, mısır gevrekleri, işlenmiş et ürünleri ve bisküviler gibi sık tüketilen ürünleri aşırı tüketen bireylerin erken ölüm riskinin daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

02.05.2025 11:38
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'American Journal of Preventive Medicine' dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışmaya göre, aşırı işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi, erken ölüm riskini artırabilir. Araştırma, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Meksika, İngiltere ve ABD'deki bireylerin beslenme alışkanlıkları ile ölüm oranları arasındaki ilişkiyi inceliyor.

SAKINCALI ÜRÜNLERİ TEK TEK SIRALADILAR

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; gazlı içecekler, dondurma, mısır gevrekleri, işlenmiş et ürünleri ve bisküviler gibi sık tüketilen ürünler, görünüm, tat ve doku açısından cazip hale getirilmek için renklendirici, tatlandırıcı ve kimyasal katkı maddeleriyle işleniyor. Bu tür gıdalar, özellikle ABD ve İngiltere gibi ülkelerde kalori alımının yarısından fazlasını oluşturuyor.

ERKEN ÖLÜMLERİN YÜZDE 14'Ü...

Araştırmacılar, bu ülkelerdeki erken ölümlerin yaklaşık yüzde 14'ünün aşırı işlenmiş gıdalarla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Buna karşın, işlenmiş gıda tüketiminin daha az olduğu Kolombiya ve Brezilya gibi ülkelerde bu oran yüzde 4 civarında kalıyor.

"TEMKİNLİ YAKLAŞILMALI"

Ancak çalışmada kullanılan modelleme yöntemi bazı tartışmalara neden oldu. Uygulamalı istatistik uzmanı emekli profesör Kevin McConway, çalışmanın birçok matematiksel varsayıma dayandığını ve bu nedenle sonuçlara temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade etti. McConway ayrıca, aşırı işlenmiş gıdaların sağlığı tam olarak hangi yönleriyle etkilediğinin henüz netleşmediğini, bu yüzden doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi kurmanın zor olduğunu vurguladı.

Yine de araştırma, gıda tercihlerinin sağlık üzerindeki olası uzun vadeli etkilerine dikkat çekerken, özellikle yüksek işlenmiş ürün tüketiminin yaygın olduğu ülkelerde kamu sağlığı politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini gündeme getiriyor.

İngiltere, Alışveriş, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hemen hemen her eve giriyor! Bu ürünleri tüketenlerin erken ölüm riski var - Son Dakika

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