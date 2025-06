Her 100 kişiden 4\'ü risk altında: Skolyozda erken teşhis hayati önem taşıyor

Her yıl Haziran ayında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında toplumda bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Haziran ayı, Skolyoz Araştırma Derneği 2013 yılından itibaren resmi olarak "Skolyoz Farkındalık Ayı" olarak kabul edilmiştir. Bu özel ay, skolyozun toplumdaki yaygınlığına dikkat çekmek ve erken teşhis ile farkındalık ihtiyacını vurgulamak amacıyla her yıl çeşitli bilinçlendirme faaliyetleriyle değerlendirilmektedir.

SKOLYOZ NEDİR?

Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesiyle oluşan bir rahatsızlıktır. Normalde omurgamız yandan bakıldığında hafif kamburluk ve çukurluklara sahiptir. Ancak arkadan bakıldığında düz bir çizgi şeklinde görünmesi gerekir. Eğer omurga sağa ya da sola doğru "S" ya da "C" şeklinde eğiliyorsa, bu durum "skolyoz" olarak adlandırılır.

Bu eğrilikler genellikle röntgenle tespit edilir ve 10 derece ve üzerindeki eğrilikler skolyoz olarak kabul edilir. Toplumda her 100 kişiden yaklaşık 3-4'ünde skolyoz görülmektedir.

Skolyozun en yaygın türü idiopatik skolyozdur. Bu, nedeni tam olarak bilinmeyen ancak genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülen bir skolyoz türüdür. Genellikle sağlıklı çocuklarda ortaya çıkar. Çocuklukta hem kız hem de erkeklerde benzer oranlarda görülse de, ergenlik döneminde kız çocuklarında 8-10 kat daha fazla rastlanır.

SKOLYOZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İşte dikkat edilmesi gereken başlıca skolyoz belirtileri:

• Omuzlarda veya kalçalarda asimetri

• Bir omzun diğerinden daha yüksek görünmesi

• Belde veya sırtta gözle görülür eğrilik

• Giysilerin vücuda tam oturmaması

• Sırt, bel veya omuz ağrısı (özellikle ileri vakalarda)

• Duruş bozukluğu ve dengesiz yürüme

ERKEN TEŞHİS BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Skolyoz tedavisinde erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayan Ortopedi ve Omurga Cerrahı Dr. Deniz Kara, "Skolyoz ne kadar erken tespit edilirse, ameliyatsız tedavi yöntemlerini değerlendirme şansımız o kadar artıyor. Biz hekimler olarak her hasta için kişiye özel bir yol haritası çiziyoruz. Çocuğun yaşı, eğriliğin derecesi ve yeri, büyüme durumu gibi pek çok faktöre göre en uygun tedaviyi planlıyoruz. Şu anda skolyozu tamamen önleyen ya da ilaçla düzelten bir yöntem yok. Ama erken teşhis sayesinde düzenli takip, fizik tedavi, korse kullanımı ve özel egzersizlerle eğriliğin ilerlemesini durdurmak mümkün" ifadelerine yer verdi.

Bu egzersizler arasında en çok öne çıkanlardan biri Schroth egzersizleri. Nefes, duruş ve kas kontrolünü temel alan bu yöntem, skolyozlu bireylerin omurgalarını daha dengeli kullanmasına yardımcı oluyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda, eğriliğin kontrol altına alınmasında önemli rol oynayabiliyor

CERRAHİ MÜDAHALE GEREKLİ Mİ?

Dr. Kara'ya göre skolyoz tedavi süreci her bireye özel planlanmalı ve düzenli izlem gerektiriyor. Ancak bazı durumlarda, cerrahi müdahale kaçınılmaz hale gelebiliyor: "Her eğrilik ameliyat gerektirmez, ancak ilerleyen vakalarda cerrahi kaçınılmaz olabilir. Genellikle eğrilik 40–50 dereceyi geçmişse, çocuk hâlâ büyüme çağındaysa ve eğrilik hızla ilerliyorsa ameliyatı düşünmeye başlarız. Cerrahinin amacı omurganın daha fazla eğilmesini önlemek, estetik duruşu düzeltmek ve iç organlara baskıyı azaltmaktır. Elbette her eğrilik ameliyat gerektirmez. Kararı verirken eğriliğin şekli, hastanın yaşı, günlük yaşamını ne kadar etkilediği gibi birçok faktörü birlikte değerlendiriyoruz."

CERRAHİNİN KİŞİYE ÖZEL PLANLANMASI

Ameliyat kararı verilse bile uygulanacak yöntemin mutlaka hastaya özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Kara, "Her vaka benzersizdir. Cerrahi planlama son derece dikkatli, multidisipliner ve hassas bir şekilde yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Doğru planlamanın önemini gerçek bir vaka üzerinden anlatan Dr. Kara, şu ifadelere yer verdi: "Tüm omurgasında eğrilik görülen bir hastamızda, ameliyat öncesi doğru planlamayla yalnızca sırt bölgesine müdahale etmenin yeterli olacağını öngördük. Eğer hasta baştan doğru değerlendirilmemiş olsaydı, bel bölgesine de gereksiz müdahalede bulunulabilirdi. Oysa sadece sırt kısmına uygulanan cerrahiyle, beldeki eğrilik zamanla kendiliğinden düzeldi. Bu yaklaşım yalnızca klinik uygulamada fayda sağlamakla kalmamış, aynı zamanda bilimsel bir katkıya da dönüşmüştür. Dr. Kara'nın, takipli 55 skolyoz olgusu üzerinde yaptığı bu çalışmaya dayanan bulguları, saygın tıp dergilerinden biri olan Global Spine Journal'da yayımlanmış ve meslektaşları için değerli bir kaynak haline gelmiştir. çocuğun geleceğini değiştirebilir. Sırtlara sadece yaz güneşi değil, biraz da dikkat ve farkındalık düşsün bu ay. Belki de bir bakış, bir ömür değiştirir."