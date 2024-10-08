Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste

Sağlık

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ve halk sağlığına zarar veren firmaları ifşa etmeye başladı. Her türlü gıda ürünün yer aldığı ifşa listelerinde özellikle birçok şirketin veya lokantanın et ürünlerine domuz eti karıştırdığı da ortaya çıktı. Türkiye'nin tanınmış börekçilerinin de kıymalık börek adı altında kanatlı hayvan yani tavuk eti karıştırdığı öğrenildi.

EN BÜYÜK HİLELER ZEYTİNYAĞINDA

Fiyatları el yakan zeytinyağlarında da hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, sıralı olarak hile yapan firmaları ifşa etti. Birçok firmanın saf zeytinyağı diye sattığı ürünlerine tohum yağı karıştırdığı öğrenildi. Öte yandan bakanlığın paylaştığı bilgiler kamuoyuna açık.

Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden herkes hileli veya halk sağlığını riske atacak gıda satanların kim olduğunu görebilir. Bakanlığın paylaştığı hileli zeytinyağı listesini de sizler için tamamını derledik.