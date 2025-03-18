MÜSİAD Sağlık Sektörü Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, tıbbi cihaz sektörünün mevcut durumu ve geleceğe yönelik çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hazırlanan raporda, sektörün yaşadığı sorunlara kapsamlı çözümler sunulduğunu belirten Sarpkaya, özellikle yerli ve milli üretimin artırılmasının sağlık ekosisteminin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.
Hüseyin Sarpkaya, MÜSİAD Sağlık Sektörü Kurulu olarak sağlık ekosisteminde geniş bir temsil ağına sahip olduklarını belirterek, "650 üyemiz ile sağlığın alt disiplinlerine hitap ediyoruz. Bu, sektörün dinamiklerini anlamamızı ve daha iyi çözümler üretmemizi sağlıyor" dedi. Tıbbi cihazların Türkiye'de uzun yıllardır aktif bir şekilde üretildiğini, ancak ithalat bağımlılığının hala yüksek olduğunu vurguladı.
Küresel ölçekte tıbbi cihaz sektöründe büyük değişimler yaşandığını belirten Sarpkaya, "Küresel firmalar ile global firmaları ayırıyorum, çünkü küresel firmalar sömürgeci ve baskıcı. Dünyada birçok firma Ar-Ge merkezlerini kapatıp start-up firmalardan bilgi alıyor" dedi. Türkiye'nin bu süreçte güçlü bir sağlık vizyonu oluşturması gerektiğini ve yeni nesil teknolojilere daha fazla yatırım yaparak küresel oyuncular arasında yer alması gerektiğini dile getirdi.
Sağlık sektörünün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulunan Sarpkaya, gıda takviyeleri ve zenginleştirilmiş besinler konusunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Ayrıca, "İkame ürünler için yerlileştirme çalışmaları yapmamız gerekiyor. Sosyal güvenlik şemsiyesi yaşlı kesime bakmakta zorluk çekiyor" diyerek, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Son Dakika › Sağlık › Hüseyin Sarpkaya: Tıbbi çihaz sektöründe yerli üretimi artırmalıyız - Son Dakika
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