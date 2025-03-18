Hüseyin Sarpkaya: Tıbbi çihaz sektöründe yerli üretimi artırmalıyız - Son Dakika
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Sağlık

Hüseyin Sarpkaya: Tıbbi çihaz sektöründe yerli üretimi artırmalıyız

Hüseyin Sarpkaya: Tıbbi çihaz sektöründe yerli üretimi artırmalıyız

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Tıbbi cihaz sektörüne yönelik hazırlanan raporun detaylarını paylaşan Sarpkaya, yerli üretimin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması ve sağlık teknolojilerinde inovasyonun desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

18.03.2025 15:16
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MÜSİAD Sağlık Sektörü Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, tıbbi cihaz sektörünün mevcut durumu ve geleceğe yönelik çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hazırlanan raporda, sektörün yaşadığı sorunlara kapsamlı çözümler sunulduğunu belirten Sarpkaya, özellikle yerli ve milli üretimin artırılmasının sağlık ekosisteminin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

"650 ÜYEMİZ İLE SAĞLIĞIN ALT DİSİPLİNLERİNE HİTAP EDİYORUZ"

Hüseyin Sarpkaya, MÜSİAD Sağlık Sektörü Kurulu olarak sağlık ekosisteminde geniş bir temsil ağına sahip olduklarını belirterek, "650 üyemiz ile sağlığın alt disiplinlerine hitap ediyoruz. Bu, sektörün dinamiklerini anlamamızı ve daha iyi çözümler üretmemizi sağlıyor" dedi. Tıbbi cihazların Türkiye'de uzun yıllardır aktif bir şekilde üretildiğini, ancak ithalat bağımlılığının hala yüksek olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE, SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE KÜRESEL OYUNCU OLMALI"

Küresel ölçekte tıbbi cihaz sektöründe büyük değişimler yaşandığını belirten Sarpkaya, "Küresel firmalar ile global firmaları ayırıyorum, çünkü küresel firmalar sömürgeci ve baskıcı. Dünyada birçok firma Ar-Ge merkezlerini kapatıp start-up firmalardan bilgi alıyor" dedi. Türkiye'nin bu süreçte güçlü bir sağlık vizyonu oluşturması gerektiğini ve yeni nesil teknolojilere daha fazla yatırım yaparak küresel oyuncular arasında yer alması gerektiğini dile getirdi.

"İKAME ÜRÜNLERDE YERLİLEŞME ÇALIŞMALARI ŞART"

Sağlık sektörünün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulunan Sarpkaya, gıda takviyeleri ve zenginleştirilmiş besinler konusunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Ayrıca, "İkame ürünler için yerlileştirme çalışmaları yapmamız gerekiyor. Sosyal güvenlik şemsiyesi yaşlı kesime bakmakta zorluk çekiyor" diyerek, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hüseyin Sarpkaya: Tıbbi çihaz sektöründe yerli üretimi artırmalıyız - Son Dakika

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