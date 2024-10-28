İstanbul Ataşehir'de bir özel hastanenin önünde kaza geçiren motokurye, ağır yaralı halde yerde 15 dakika bekledi. Hastane görevlilerinin motokuryeye müdahale etmemesi, tepkilere neden oldu.
Olay, Ataşehir İçerenköy'de meydana geldi. Bir motokurye, özel bir hastanenin önünde karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Yere düşen motokurye ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar, hastaneden motokuryeye müdahale edilmesini istedi. Ancak 15 dakika boyunca olay yerine herhangi bir sağlık ekibi sevk edilmedi.
Vatandaşlar, olay yerine gelen hastane görevlilerine müdahale edilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.
Son Dakika › Sağlık › İddia vahim! Özel hastanenin önünde can çekişen motokuryeye, dakikalarca müdahale edilmedi - Son Dakika
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