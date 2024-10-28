İddia vahim! Özel hastanenin önünde can çekişen motokuryeye, dakikalarca müdahale edilmedi - Son Dakika
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Sağlık

İddia vahim! Özel hastanenin önünde can çekişen motokuryeye, dakikalarca müdahale edilmedi

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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir motokurye özel hastanenin önünde otomobille çarpıştı. Yaralı halde yerde bekleyen motokuryeye hastanedeki görevlilerin 15 dakika boyunca müdahale edilmediği öne sürüldü.

28.10.2024 19:48
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İstanbul Ataşehir'de bir özel hastanenin önünde kaza geçiren motokurye, ağır yaralı halde yerde 15 dakika bekledi. Hastane görevlilerinin motokuryeye müdahale etmemesi, tepkilere neden oldu.

MOTOKURYE, ÖZEL HASTANENİN ÖNÜNDE KAZA GEÇİRDİ

Olay, Ataşehir İçerenköy'de meydana geldi. Bir motokurye, özel bir hastanenin önünde karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Yere düşen motokurye ağır yaralandı.

15 DAKİKA BOYUNCA HASTANEDEN GELEN OLMADI

Kazayı gören vatandaşlar, hastaneden motokuryeye müdahale edilmesini istedi. Ancak 15 dakika boyunca olay yerine herhangi bir sağlık ekibi sevk edilmedi.

Vatandaşlar, olay yerine gelen hastane görevlilerine müdahale edilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

İddia vahim! Özel hastanenin önünde can çekişen motokuryeye, dakikalarca müdahale edilmedi

Ataşehir, İstanbul, 3-sayfa, Hastane, Güncel, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İddia vahim! Özel hastanenin önünde can çekişen motokuryeye, dakikalarca müdahale edilmedi - Son Dakika

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