İftarda çorbadan sonra 10 dakika ara vermek, zayıflamaya yardımcı oluyor - Son Dakika

İftarda çorbadan sonra 10 dakika ara vermek, zayıflamaya yardımcı oluyor

BURSA - Su ve hurma ile orucu açtıktan sonra mutlaka çorba içilmesinde de fayda olduğunu belirten Diyetisyen Gülşah Bozkurt, "Çorbadan sonra 10 dakika ara vermek, sindirim sistemi için çok önemli. Aynı zamanda 'Ramazanda nasıl zayıflayabilirim' diyenler için de bu güzel bir cevap" dedi.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin gerçekten çok önemli olduğunu ifade eden Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Diyetisyen Gülşah Bozkurt, "Fakat hızlı kilo kayıplarını hiçbir şekilde istemiyoruz. Çünkü hızlı kilo kaybının karşılığı, kas ve su kaybı yaşatmaktadır. Ramazan ayında en çok sıkıntı yaşanılan konulardan bir tanesi de, susuzluktur. Çünkü yaklaşık 16 saate yakın susuz kalıyoruz. Bizim de iftar ile sahur arasında canımız istemiyor dahi olsa günlük su alımımızı tamamlamamız gerekiyor. Bizim için beslenmede, gerçekten çeşitli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Karbonhidrat, protein, doymamış yağ kaynakları, vitamin ve mineralleri çeşitli olacak şekilde almamız gerekiyor" dedi.

En büyük hatalardan biri de, sahur yapmadan oruç tutulması olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Bozkurt, "Bu hızlı kilo kaybını arttırabilir. İstemediğimiz kas kayıplarını ortaya çıkarabilir. Vücudun fizyolojik yapısını bozup, kan şekerinin daha çok düşmesine sebep olacaktır. Aynı şekilde kan basıncı ve tansiyon sorunları da yaşanacaktır. Biz bu problemlerin yaşanmaması için mutlaka sahura kalkılmasını istiyoruz. Sahura kalktığımızda da, su içip yatmadan gerçekten protein ve karbonhidrat dengeli olacak şekilde besinleri güzel bir öğün hazırlayarak sahur yapmalıyız" şeklinde konuştu.

İftarda da bazı önemli noktaların olduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Bir bardan su ile orucumuzu açtıktan sonra mutlaka hurma yenmesinde fayda vardır. Çünkü hurma, kalsiyum magnezyum ve lif kaynağıdır. Kabızlık problemi oluşabiliyor. Bunu azaltmaya en güzel destek olacaktır. Su ve hurma ile orucu açtıktan sonra mutla çorba içilmesinde de fayda vardır. Bu şekilde midede oluşabilecek gaz, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini azaltmış oluyoruz. Çorbadan sonra 10 dakika ara vermek, sindirim sistemimiz için çok önemli. Aynı zamanda 'Ramazanda nasıl zayıflayabilirim' diyenler için de bu güzel bir cevaptır. Daha sonrasında katı ana yemekler yenebilir. Bir de en önemlisi, oluşabilecek tatlı isteklerini karşılayabilmek. Ramazanda tatlı isteklerini yemeğin hemen ardından kesinlikle önermiyoruz. İftardan en az 2 saat geçtikten sonrasında az şekerli ve sütlü bir tatlıyla bu ihtiyaç karşılanabilir. Kabızlık problemi yaşayanlar için kuru erik, kayısı ve incirle bir ara öğün yapılabilir. Siyah çaydan ziyade, yeşil çay kilo vermemize de yardımcı olacaktır" dedi.