İhtiyacı olan ilacı Türkiye'de bulamayan hasta yakını isyan etti! Üretici firma da Türkiye Eczacılar Birliği de topa girmiyor - Son Dakika

İhtiyacı olan ilacı Türkiye'de bulamayan hasta yakını isyan etti! Üretici firma da Türkiye Eczacılar Birliği de topa girmiyor

Son Güncelleme: 21.09.2023 12:07

Türkiye'de bir hasta yakını, abisinin kullanmak zorunda olduğu Visudyne adlı ilaca ulaşamadıklarını belirterek isyan etti. İlacın Türkiye ithalatçısı BMED'in kendisini Türkiye Eczacılar Birliği'ne, onların da yeniden firmaya yönlendirdiğini söyleyen hasta yakını, ''Abim ilacı kullanmazsa ciddi bir göz hasarı alacak'' dedi.

Türkiye'de bir hasta yakını, abisinin görme duyusunda hasar olmaması için sürekli kullanmak zorunda olduğu Visudyne adlı ilaca erişemediklerinden dert yandı. İlacın Türkiye ithalatçısı BMED'e ulaştığını ve derdini anlattığını belirten hasta yakını, "İlacın stoklarda olduğunu ancak buraya nasıl getirileceği hakkında bilgi veremediler." dedi. Türkiye Eczacılar Birliği'ne yönlendirildiğini ve onların da kendisini firmaya yönlendirdiğini söyleyen hasta yakını, çaresizce ne yapacağını düşünüyor.

"STOKLARDA VAR"

Abisinin gözlerinde ciddi bir hasar kalabileceğini belirten hasta yakını, "Abimin reçetesi olduğu halde Visudyne ilacını bulmakta zorlanıyoruz. İlacın Türkiye ithalatçısı BMED ile görüştüğümde stoklarda olmadığını ve ne zaman geleceğini bilmedikleri bilgisini aldım. Bu ilacın da zaruriyeti bulunmakta ve abim ilacı kullanmazsa ciddi bir göz hasarı alabileceği bilgisini aldık. Konuyla ilgili Amerika'daki üreticiyle görüştüğümde ilacın stoklarda olduğunu ilettiler ancak buraya nasıl getirileceği hakkında bilgi veremediler." dedi.

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İlacı nasıl getirebileceğine dair Türk Eczacıları Birliği'ne yönlendirildiğini belirten hasta yakını, TEB'in de kendilerini üretici firmaya yönlendirdiğini ve ne yapacağını bilmediğini söyledi.

İhtiyacı olan ilacı Türkiye'de bulamayan hasta yakını isyan etti! Üretici firma ve Türkiye Eczacılar Birliği topu birbirine atıyor

Eczane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İhtiyacı olan ilacı Türkiye'de bulamayan hasta yakını isyan etti! Üretici firma da Türkiye Eczacılar Birliği de topa girmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhtiyacı olan ilacı Türkiye'de bulamayan hasta yakını isyan etti! Üretici firma da Türkiye Eczacılar Birliği de topa girmiyor - Son Dakika
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