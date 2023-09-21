Türkiye'de bir hasta yakını, abisinin görme duyusunda hasar olmaması için sürekli kullanmak zorunda olduğu Visudyne adlı ilaca erişemediklerinden dert yandı. İlacın Türkiye ithalatçısı BMED'e ulaştığını ve derdini anlattığını belirten hasta yakını, "İlacın stoklarda olduğunu ancak buraya nasıl getirileceği hakkında bilgi veremediler." dedi. Türkiye Eczacılar Birliği'ne yönlendirildiğini ve onların da kendisini firmaya yönlendirdiğini söyleyen hasta yakını, çaresizce ne yapacağını düşünüyor.
Abisinin gözlerinde ciddi bir hasar kalabileceğini belirten hasta yakını, "Abimin reçetesi olduğu halde Visudyne ilacını bulmakta zorlanıyoruz. İlacın Türkiye ithalatçısı BMED ile görüştüğümde stoklarda olmadığını ve ne zaman geleceğini bilmedikleri bilgisini aldım. Bu ilacın da zaruriyeti bulunmakta ve abim ilacı kullanmazsa ciddi bir göz hasarı alabileceği bilgisini aldık. Konuyla ilgili Amerika'daki üreticiyle görüştüğümde ilacın stoklarda olduğunu ilettiler ancak buraya nasıl getirileceği hakkında bilgi veremediler." dedi.
İlacı nasıl getirebileceğine dair Türk Eczacıları Birliği'ne yönlendirildiğini belirten hasta yakını, TEB'in de kendilerini üretici firmaya yönlendirdiğini ve ne yapacağını bilmediğini söyledi.
Son Dakika › Sağlık › İhtiyacı olan ilacı Türkiye'de bulamayan hasta yakını isyan etti! Üretici firma da Türkiye Eczacılar Birliği de topa girmiyor - Son Dakika