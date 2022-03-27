İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz "asırlık çınar" Halime Nine'yi ziyaret etti - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında, evde sağlık hizmeti alan 110 yaşındaki Halime Bütün'e evinde ziyarette bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Salih Metin ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanlarının da eşlik ettiği ziyarette Yavuzyılmaz, hasta yakınlarıyla da sohbet ederek evde sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerini sordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Yavuzyılmaz, Bursa'da nüfusun yüzde 10'unun 65 yaş üstü, yüzde 3,34'ünün de 75 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğunu bildirdi.

Sağlık Müdürlüğü olarak yaşlılara yönelik önemli çalışmalara imza attıklarına dikkati çeken Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımıza yönelik, gerek birinci basamak gerek ikinci basamak gerekse ileri seviye sağlık hizmetlerinde; engelsiz, hızlı ve verimli bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Palyatif hasta hizmetleri, evde sağlık hizmetlerimiz devam ediyor. Yaşlılara yönelik evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, tanı, tedavi ve izleme programları hazırlanması ve yaşlılara sağlık hizmeti verecek personelin eğitilmesi konusunda çalışmalarımız var. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'nde geriatri polikliniğimizle hizmet veriyoruz. Geriatri, 65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenir. 65 yaş üstü hastalarımız için branş hekimlerimizin destekleri ile hastanede fiziksel, sosyal ve psikolojik destek alanları oluşturmayı planlıyoruz."

Her zaman yaşlıların yanında olduklarını ifade eden Yavuzyılmaz, "Yaşlılar Haftası'ndan dolayı evde sağlık hizmetleri ekibimizle Bursa'mızın yaşlı çınarı Halime Teyze'yi evinde ziyaret ettik. 'Bir ihtiyacı var mı?' diyerek, hal hatır sormak, dualarını almak istedik. Hiçbir büyüğümüzün sağlık ile ilgili bir problem yaşamasını istemeyiz." ifadesini kullandı.

Evde sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getiren Bütün ailesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'a ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.