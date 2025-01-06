Aile hekimleri yine greve çıktı! 5 gün boyunca vatandaşa hizmet vermeyecekler

Sağlık

Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün boyunca hizmet vermeyecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle işi bırakarak, aile hekimlerine destek verecek.

AİLE HEKİMLERİ NEDEN GREV YAPIYOR?

Daha önce de iki kez iş bırakan aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor. Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.

"DEVAM EDEN EYLEMLERİMİZE RAĞMEN..."

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, "Kasım ayından beri devam eden eylemlerimize rağmen Sağlık Bakanlığı'nın, aldırmaz ve sağlık alanında hiç sorun yokmuş gibi açıklamaları, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak olduklarını gösteriyor" dedi.

"ADİL ÜCRETLERİ HAK EDİYORUZ"

Açıklamasının devamında "Taleplerimizde kararlıyız" diyen Mengücük, şöyle devam etti: "Halkımız nitelikli ve insanca bir sağlık hizmetini hak ediyor. Biz sağlık çalışanları da teşvik ve performansa dayalı değil emekliliğe yansıyan, enflasyonla erimeyen, vergi dilimleri ile giderek azalmayan adil ücretleri hak ediyoruz."