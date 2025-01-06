Aile hekimleri yine greve çıktı! 5 gün boyunca vatandaşa hizmet vermeyecekler - Son Dakika
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Sağlık

Aile hekimleri yine greve çıktı! 5 gün boyunca vatandaşa hizmet vermeyecekler

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Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını isteyen aile hekimleri, bugün Türkiye genelinde 5 günlük iş bırakma eylemine başladı. 81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

06.01.2025 11:14  Güncelleme: 11:21
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Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün boyunca hizmet vermeyecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle işi bırakarak, aile hekimlerine destek verecek.

AİLE HEKİMLERİ NEDEN GREV YAPIYOR?

Daha önce de iki kez iş bırakan aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor. Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.

"DEVAM EDEN EYLEMLERİMİZE RAĞMEN..."

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, "Kasım ayından beri devam eden eylemlerimize rağmen Sağlık Bakanlığı'nın, aldırmaz ve sağlık alanında hiç sorun yokmuş gibi açıklamaları, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak olduklarını gösteriyor" dedi.

"ADİL ÜCRETLERİ HAK EDİYORUZ"

Açıklamasının devamında "Taleplerimizde kararlıyız" diyen Mengücük, şöyle devam etti: "Halkımız nitelikli ve insanca bir sağlık hizmetini hak ediyor. Biz sağlık çalışanları da teşvik ve performansa dayalı değil emekliliğe yansıyan, enflasyonla erimeyen, vergi dilimleri ile giderek azalmayan adil ücretleri hak ediyoruz."

Aile hekimleri yine greve çıktı! 5 gün boyunca vatandaşa hizmet vermeyecekler

Türkiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aile hekimleri yine greve çıktı! 5 gün boyunca vatandaşa hizmet vermeyecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    grev yapıp hastaya bakmayanların doktor lisansları iptal edilsin 37 13 Yanıtla
  • Alp Ay:
    iyi de insanların suçu ne bir hafta hastalara bakmamak ne demek 21 1 Yanıtla
  • Murat YILDIZ:
    Sağlık çalışanlarının, hekimlerin iş bırakıp hastaları zora soktuğu düzene yazıklar olsun. Sağlık ocağına gidenler fakirler. Zenginler zaten özele gidiyor 19 2 Yanıtla
  • Hakan Aydın:
    Hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir. 17 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Sizin aldığınız maaş haram zıkkım olsun, doğru düzgün muayene ettiğiniz bile yok, birçoğunuz kibir abidesi olmuşsunuz hastaları azarlayıp oturuyorsunuz. 16 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    gözünüzü tutsun pislikler...akşama kadar telefon elinizde dedikodu yapıyorsunuz, bir şeyden anladığınız yok. 6 0 Yanıtla
  • null:
    aile hekimi ne işe yarar,labaratuar olmadan branş doktoru olmadan olur mu 5 0 Yanıtla
  • Enver Işık:
    İnsan hayatı pazarlığa konu ediliyorsa diyecek bir şey bulamıyorum. Oldu olacak her zaman karalan rant sahası olan genel kolluk kuvvetleri de greve gitsin. Bakalım hangi kurumlar hayati önemi varmış. 4 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    alıştılar yatmaya grev ayagina ohh 4 0 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    sağlık ocakları da muhtarlıklar gibi Gereksiz 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aile hekimleri yine greve çıktı! 5 gün boyunca vatandaşa hizmet vermeyecekler - Son Dakika
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