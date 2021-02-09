İletişim Başkanı Altun'dan sigarayı bırakma çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
İletişim Başkanı Altun'dan sigarayı bırakma çağrısı

İletişim Başkanı Altun'dan sigarayı bırakma çağrısı

09.02.2021 19:59

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, sigara ve tütün bağımlığının koronavirüs, trafik kazaları, cinayetler, savaş ve çatışmalardan daha fazla can kaybına neden olduğunu belirterek, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, sigara ve tütün bağımlığının koronavirüs, trafik kazaları, cinayetler, savaş ve çatışmalardan daha fazla can kaybına neden olduğunu belirterek, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

İletişim Başkanlığı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle sigaranın neden olduğu can kayıplarını gözler önüne seren bir video hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu Twitter hesabından paylaştı. Altun mesajında, "Son 1 yılda sigara ve tütün bağımlılığı dünya üzerindeki tüm Covid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldı. Bugün yeni bir başlangıç yapın, sevdiklerinizi değil, sigarayı bırakın" ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİNİZ İÇİN SAĞLIKLI BİR KARAR VEREBİLİRSİNİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından verdiği mesajda, "Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Bugün, siz de geleceğiniz için sağlıklı bir karar verebilirsiniz. Sevdiklerinizin kokusunu uzun yıllar ciğerlerinize çekebilmek için" dedi.

Görüntü dökümü

------------------

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü videosu

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Fahrettin Altun, Koronavirüs, Sigara, Tütün, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İletişim Başkanı Altun'dan sigarayı bırakma çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Disney Plus, Ermeni lobisinin çağrısı sonrası Atatürk dizisinin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi
20:15 Disney Plus, Ermeni lobisinin çağrısı sonrası Atatürk dizisinin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi
19:45 Fransa'da bir baba, yağmaya çıkan oğlunu yakalayıp bagaja koydu
19:41 Fransa'da bir baba, yağmaya çıkan oğlunu yakalayıp bagaja koydu
19:32 Yunanistan'da Nüdistler Çıplaklık Yasaklamasını Protesto Etti
19:28 Yunanistan'da ünlü plaja asılan, "Çıplaklık yasaktır" tabelası turistleri çıldırttı! Soyunarak protesto ettiler
18:57 İyi Parti İlçe Başkanı Müfit Besler hayatını kaybetti
18:55 İYİ Parti İnegöl Kurucu İlçe Başkanı Müfit Besler hayatını kaybetti
18:51 Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü
18:47 Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun trans komutanı sosyal medyanın diline düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 20:53:33. #1.11#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun'dan sigarayı bırakma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement