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İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi - Yeniden - Son Dakika

İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi - Yeniden

15.12.2021 12:46
İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikaktine;'İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikaktine;

'İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.

Kaan ULU/ ANKARA, - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane'de oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 269,58, Ankara'da 182,37 ve İzmir'de 69,58 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane oldu. Bu illerde vaka oranları Çanakkale'de 472,53, Kırklareli'nde 456,13, Edirne'de 278,59, Tekirdağ'da 336,43, Eskişehir'de 335,72, Artvin'de 186,43, Sinop'ta 302,60, Denizli'de 249,78, Giresun'da 298,63 ve Gümüşhane'de 213,83 olarak kayıtlara geçti.


İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi - Yeniden
İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi - Yeniden

Kırklareli, Eskişehir, Giresun, Sinop, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi - Yeniden - Son Dakika


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