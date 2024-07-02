İngiltere\'de Daniella Hampton isimli kadının rektumunda 12 yıl önce kaybettiği doğum kontrol cihazı bulundu

Sağlık

29 yaşındaki anne Daniella Hampton, 12 yıl önce kullandığı doğum kontrol cihazının rektumunda bulunmasından sonra büyük bir şok yaşadı.

Daniella, 2009 yılında rahmine yerleştirilen bakır spiral adı verilen intrauterin bir cihaz (IUD) kullanmıştı. Ancak altı hafta sonra düştüğü söylenmişti ve doktorlar cihazın varlığını teyit edememişti. Daniella, cihazın hâlâ vücudunda olduğuna dair inancını hiç kaybetmedi ve "kalçada ağrılarım olduğunu" iddia ettiği halde doktorların bu konuda kendisini ciddiye almadığını hissetti.

ARABA KAZASINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İki çocuk annesi Daniella, yıllarca kısırlık tedavisi görmesine rağmen, aslında içinde bir doğum kontrol cihazı olduğunu bilmiyordu. Bir araba kazasında sonra çekilen röntgen sonucunda cihazın rahmini delerek kalın bağırsağına yerleştiği anlaşıldı.

Cihazın cerrahi olarak çıkarılması Daniella'ya "rahatlama" sağladı ve bu yıl Nisan ayında ikinci oğlu Champion Hampton'ı dünyaya getirdi.

KADINLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Daniella, sosyal medyada paylaştığıfotoğraflarının altına "vücudunuza güvenin hanımlar. İçimde olduğunu her zaman biliyordum ama kanıtlayamıyordum" yazdı.

Yaşadığı bu deneyim Daniella'yı doğum kontrol yöntemlerinden soğuttu ve diğer kadınları vücutlarına güvenmeye teşvik etti. Daniella, "Doktoruma güvendim, dediğine inandım. Ancak artık sadece hap kullanıyorum çünkü onu istediğim zaman bırakabilirim" dedi.