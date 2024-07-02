İngiltere'de Daniella Hampton isimli kadının rektumunda 12 yıl önce kaybettiği doğum kontrol cihazı bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İngiltere'de Daniella Hampton isimli kadının rektumunda 12 yıl önce kaybettiği doğum kontrol cihazı bulundu

İngiltere\'de Daniella Hampton isimli kadının rektumunda 12 yıl önce kaybettiği doğum kontrol cihazı bulundu

29 yaşındaki Daniella Hampton, 12 yıl önce kullandığı doğum kontrol cihazının rektumunda bulunmasından sonra büyük bir şok yaşadı. 2009 yılında rahmine yerleştirilen bakır spiral adı verilen intrauterin bir cihazı kullanmıştı. Altı hafta sonra düştüğü söylenmişti ve doktorlar cihazın varlığını teyit edememişti. Daniella, cihazın hâlâ vücudunda olduğuna inandı ve yıllarca ağrı çekti. Bir araba kazasında çekilen röntgen sonucunda cihazın rahmini delerek kalın bağırsağına yerleştiği anlaşıldı.

02.07.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 yaşındaki anne Daniella Hampton, 12 yıl önce kullandığı doğum kontrol cihazının rektumunda bulunmasından sonra büyük bir şok yaşadı.

Daniella, 2009 yılında rahmine yerleştirilen bakır spiral adı verilen intrauterin bir cihaz (IUD) kullanmıştı. Ancak altı hafta sonra düştüğü söylenmişti ve doktorlar cihazın varlığını teyit edememişti. Daniella, cihazın hâlâ vücudunda olduğuna dair inancını hiç kaybetmedi ve "kalçada ağrılarım olduğunu" iddia ettiği halde doktorların bu konuda kendisini ciddiye almadığını hissetti.

ARABA KAZASINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İki çocuk annesi Daniella, yıllarca kısırlık tedavisi görmesine rağmen, aslında içinde bir doğum kontrol cihazı olduğunu bilmiyordu. Bir araba kazasında sonra çekilen röntgen sonucunda cihazın rahmini delerek kalın bağırsağına yerleştiği anlaşıldı.

Cihazın cerrahi olarak çıkarılması Daniella'ya "rahatlama" sağladı ve bu yıl Nisan ayında ikinci oğlu Champion Hampton'ı dünyaya getirdi.

KADINLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Daniella, sosyal medyada paylaştığıfotoğraflarının altına "vücudunuza güvenin hanımlar. İçimde olduğunu her zaman biliyordum ama kanıtlayamıyordum" yazdı.

Yaşadığı bu deneyim Daniella'yı doğum kontrol yöntemlerinden soğuttu ve diğer kadınları vücutlarına güvenmeye teşvik etti. Daniella, "Doktoruma güvendim, dediğine inandım. Ancak artık sadece hap kullanıyorum çünkü onu istediğim zaman bırakabilirim" dedi.

İngiltere'de Daniella Hampton isimli kadının rektumunda 12 yıl önce kaybettiği doğum kontrol cihazı bulundu
İngiltere'de Daniella Hampton isimli kadının rektumunda 12 yıl önce kaybettiği doğum kontrol cihazı bulundu
İngiltere'de Daniella Hampton isimli kadının rektumunda 12 yıl önce kaybettiği doğum kontrol cihazı bulundu

Birleşik Krallık, Kadın, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere'de Daniella Hampton isimli kadının rektumunda 12 yıl önce kaybettiği doğum kontrol cihazı bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular vardı Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi Masada önemli konular vardı! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:55:51. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Daniella Hampton isimli kadının rektumunda 12 yıl önce kaybettiği doğum kontrol cihazı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement