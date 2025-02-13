Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
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Sağlık

Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu

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İstanbul'da kalp krizi geçiren bir hastaya acil müdahale esnasında muhasebecinin stent pazarlığı yaptığı özel hastaneyle ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık hastanenin ilgili biriminin faaliyetlerini durdurdu.

13.02.2025 23:16
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İstanbul'da bir özel hastanede skandal bir olay yaşandı. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi. Muhasebeci, acil müdahale yapılan hastayla pazarlık yapmaya başladı.

"EN DÜŞÜK YAPABİLECEĞİM 10'A VAR"

Muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu. İnfial yaratan görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı.

HASTANENİN İLGİLİ BİRİMİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu hastanenin ilgili biriminin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan bakanlık konuya ilişkin ilk yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir."

Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu

Sağlık Bakanlığı, Kalp Krizi, İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Bora Günaydin:
    habercilik o hastanenin adını yazmaktır boş haber yapın anca 319 1 Yanıtla
  • Mustafa POLAT:
    Yorumlara bakıyorum genel anlamda cezanın adaletine dikkat çekilmiş. Eğitim,Sağlık ve güvenliğin özeli olmaz. Ceza adaletinden ziyade sosyal adaletin tesis edilmesi gerekli. 161 0 Yanıtla
  • Ayhan Erdem:
    devlet burada büyüklüğünü göstermesi lazım hastaneler tam bir rant kapısı sağlık yuvası değil özeller 129 0 Yanıtla
  • ümit gengenç:
    ruhsatı iptal edilsin 113 0 Yanıtla
  • Meryem Gül:
    ????????????hasta can derdinde o pazarlığı yapanlar para derdinde o kadar acı ki ?? 107 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    özel hastaneleri kapat yada kayyum ata hepsi devlet hastanesi olsun 102 2 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    çok yerinde süper olmuş keşke daha önceleride böyle müdahale edilseydi tebrikler ???? 65 0 Yanıtla
  • Halil:
    Evet aynen böyle devam hata yapanın cezasını soğumadan verin 59 0 Yanıtla
  • Furkan Kara:
    sosyal medyada ifşa edilip yayınlananlar durduruluyor peki yayınlanmayalar ?? 50 1 Yanıtla
  • Mahoni Yıldız:
    işte bu ya olması gereken bu 47 0 Yanıtla
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