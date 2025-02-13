Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu

Sağlık

İstanbul'da bir özel hastanede skandal bir olay yaşandı. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi. Muhasebeci, acil müdahale yapılan hastayla pazarlık yapmaya başladı.

"EN DÜŞÜK YAPABİLECEĞİM 10'A VAR"

Muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu. İnfial yaratan görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı.

HASTANENİN İLGİLİ BİRİMİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu hastanenin ilgili biriminin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan bakanlık konuya ilişkin ilk yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir."