İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var - Son Dakika
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Sağlık

İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu\'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kritik bir adım atarak TBMM Sağlık Komisyonu üyeleri ve eski sağlık bakanlarıyla görüşüp öncelikli sorunlar listesi hazırladı. Şehir hastanelerinin kötü yöneltildiği şikayetlerinin damga vurduğu görüşmelerde "Öncelikle aile hekimlikleri tüm teknik donanıma sahip güçlü polikliniklere dönüştürülmeli, eski sağlık ocağı sistemine benzer yapılar kurulmalı, sağlık personeli takviyesi sağlanmalı" gibi tavsiyeler dillendirildi.

26.07.2024 13:23
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31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'de değişikliklere gitti. Bu değişikliklerden biri, Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu'nun getirilmesi oldu.

MEMİŞOĞLU'NUN İLK İCRAATI BELLİ OLDU

Görevine sorunlarla başlayan Memişoğlu'nun stratejik bir adım atarak, TBMM Sağlık Komisyonu üyelerini ve eski sağlık bakanlarını davet edip öncelikli sorunlar listesi yaptığı iddia edildi.

ŞEHİR HASTANELERİ SORUNU

Bakan Memişoğlu'na toplantılar sırasında aktarılan ortak sorunlardan birinin şehir hastanelerinin kötü yönetilmesi olduğu öğrenildi.

ÇÖZÜMDE 'ESKİYE DÖNÜŞ' SİNYALİ

Memişoğlu'nun danıştığı kişilerin çözüm önerisi ise eski sisteme dönüştü. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, toplantılarda şunların dile getirildiğini aktardı:

  • Aile hekimlikleri, tüm teknik donanıma sahip güçlü polikliniklere dönüştürülmeli.
  • Eski sağlık ocağı sistemine benzer yapılar kurulmalı.
  • Sağlık personeli takviyesi sağlanmalı.
  • Şehir hastanelerine ihtiyaç dışındaki akış önlenmeli.
  • Semt poliklinikleri gece gündüz hatta hafta sonu hizmet verir hale getirilmeli.

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Son Dakika Sağlık İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: aylardır bekletilen sıra alamayan vatandaşların sorununu çözer inşallah 76 2 Yanıtla
    Ömer Özen: sorunların niye cözülmeyeceğini herkes biliyor 7 2 ferhat eser: Ben bilmiyorum nedir 2 5
  • Efe: tahlil yap BT çektir hastaya dokunma muayene etme kağıt üstünde bak bir şey bulama olası bir tanıyı doğru yanlış işaretle ilaç yaz yolla sistem bu hale gelmiş 48 4 Yanıtla
  • Rıza Gülgeldi: Devlet hastanelerde randevu bulamıyoruz bu sorun çözülsün ilk önce 37 1 Yanıtla
  • Hasan Özdemir: taşerona kadro 13 24 Yanıtla
    Murat Çevre: Gerçekten de konum ile çok alakalı 8 4
  • Harun Çelik: Eeee doktorlara nereye gidersen git derse sayın EKONOMİSTİMİZ gelinen nokta bu olur 22 3 Yanıtla
  • Volkan KILIÇ: millet önceden az çok özele gidiyordu şimdi fiyatlar uçtu mecburen devlet hastanelerine yüklenme oldu sorun burdan kaynaklanıyor 18 6 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Eski yerel hastane polikliniklerine saglık ocagı vasıtasıyla donmeden yogunluk bitmez.serum bile takılmıyor saglık ocagı 7 24 olmak zorunda psikiyatri bagımlılık bolumu diuetisyen dis olmak zorunda.sorunu mahallede yerwl cozersen hastane yukun azalır.akıl veriyoruz vizyon desen yokmu doktorlara sorsunlar masallah zeki hepsi.ama tasın altına elini koyabilecek delikanlı nerde 16 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var - Son Dakika
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