31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'de değişikliklere gitti. Bu değişikliklerden biri, Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu'nun getirilmesi oldu.
Görevine sorunlarla başlayan Memişoğlu'nun stratejik bir adım atarak, TBMM Sağlık Komisyonu üyelerini ve eski sağlık bakanlarını davet edip öncelikli sorunlar listesi yaptığı iddia edildi.
Bakan Memişoğlu'na toplantılar sırasında aktarılan ortak sorunlardan birinin şehir hastanelerinin kötü yönetilmesi olduğu öğrenildi.
Memişoğlu'nun danıştığı kişilerin çözüm önerisi ise eski sisteme dönüştü. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, toplantılarda şunların dile getirildiğini aktardı:
Son Dakika › Sağlık › İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var - Son Dakika
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