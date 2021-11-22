Üye Girişi
İyi huylu prostat büyümesinde altın standart tedavi: Ho - Son Dakika

İyi huylu prostat büyümesinde altın standart tedavi: Ho

22.11.2021 10:39
İyi huylu prostat büyümesinde altın standart tedavi: Ho

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, prostat hücrelerinin büyümesi (BPH) tedavisinde kullanılan Holmium Lazer Prostat Tedavisinin (HoLEP) ulaştığı teknolojiyle birlikte bugün altın standart tedavi yöntemi haline geldiğini...

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, prostat hücrelerinin büyümesi (BPH) tedavisinde kullanılan Holmium Lazer Prostat Tedavisinin (HoLEP) ulaştığı teknolojiyle birlikte bugün altın standart tedavi yöntemi haline geldiğini belirterek, hastalarda minimum kanama riski ve yatış süresinin kısalması ile benzer yöntemlere göre çok daha hızlı bir iyileşme sağladığını belirtti.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaş ile birlikte vücutta oluşan hormon dengesizliği nedeniyle prostat hücrelerinin büyümesi (BPH) dünyada ve Türkiye'de erkeklerin en sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. İstatistiklere göre bu sorun, 51 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin yaklaşık yarısı ve 80 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 90'ını etkiliyor.

Kullanılan lazerin gücü arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, özelikle yaşam süresinin uzamasıyla birlikte iyi huylu prostat büyümesinin çok daha geniş bir popülasyonu etkileyen bir sorun haline geldiğine işaret etti. Yencilek, BPH tedavisinde kullanılan Holmium Lazer Prostat Tedavisinin (HoLEP) ulaştığı teknolojiyle birlikte bugün altın standart tedavi yöntemi haline geldiğini belirterek, şunlar aktardı:

"HoLEP yöntemi 1990'lardan günümüze dek kullanılıyor ancak o dönemde bir takım çekinceler nedeniyle çok yaygınlaşmadı. Yöntemin ilk kullanıldığı zamanlarda lazerin enerjisi düşüktü. Enükleasyon bugüne yakın derecede başarılıydı ancak kanamanın kontrolü açısından bugünkü gibi yüksek bir başarı yoktu. Zamanla lazer teknolojisi gelişti ve lazerin gücü arttı. Böylece koagülasyon dediğimiz kanamayı kontrol etme gücü de artırıldı. Bunun sonucunda da son 10 yılda bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika'da yaygın olarak kullanılarak prostat tedavisinde yeni altın standart olarak görülmeye başlandı."

Prostatı ciddi derecede büyümüş hastaların tedavisinde önemli seçenek

İyi huylu prostat büyümesinin 60 yaşın üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 40'ından fazlasında ortaya çıkan idrar zorluğunun en önemli nedeni olduğunu hatırlatan Yencilek, üstelik yaş arttıkça durumun daha da kötüleşebildiğini vurguladı.

HoLEP'in iyi huylu prostat büyümesi olan ve cerrahi girişim gerektiren tüm hastalara uygulanabilen bir yöntem olduğunun altını çizen Yencilek, "Gerçekleştirilen ilaç tedavilere rağmen sıkıntıları devam eden hastalarda cerrahi gündeme gelebileceği gibi, idrar yapma problemleri şiddetli olan grupta da ilk seçenek olarak akla gelmektedir. HoLEP, iyi huylu prostat büyümesi olan ve cerrahi girişim gerektiren bu grup hastalarda da uygulanabilen yöntemdir. Her boyutta prostat bu yöntemle endoskopik (kapalı) olarak tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemle prostatın idrar akışını engelleyebilecek tüm kısım çıkarılabildiği için özellikle ciddi derecede büyümüş hastaların tedavisi için de önemli bir seçenektir." ifadelerini kullandı.

Yencilek, kullanılan diğer yöntemlerde ancak 90 ml'ye kadar olan prostatların ameliyat edebildiğine işaret ederek, "90 ml üstü prostat büyümelerinde açık ameliyatlar önerilmektedir. Ancak her boyutta prostat büyümelerinde uygulanabilen HoLEP, 150 gram üzerindeki prostat büyümelerinde ilk tercih edilen yöntem olmalıdır." uyarısında bulundu.

Tekrarlama riski çok düşük

HoLEP ameliyatında kullanılan lazer enerjisinin etkilediği doku derinliğinin çok az olmasından dolayı hasta açısından da önemli kazanımları olduğunun altını çizen Yencilek, "Dolayısıyla prostatın dışında seyreden ve ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan sinirleri etkilemez ve işlem sonrası cinsel işlev bozukluğu gibi sorunlar da gözlenmez. İdrar tutmayı sağlayan sfinkter adı verilen yapı HoLEP ameliyatıyla müdahale edilen bölgenin dışında kalıp korunduğu için de işlem sonrası idrar kaçırma gibi problemin de önüne geçilmesi sağlanır. Sonuçta, idrar akışı anında iyileştirmesi, hastanede kalış süresinin kısa olması, kan sulandırıcı ilaç kullanırken, ameliyat olabilmeye imkan sağlaması ve tekrar prostat ameliyatı gereksiniminin çok düşük olması gibi kazanımlarıyla birlikte hasta dostu bir yöntem olduğunu söylemek mümkün." bilgisini verdi.

Kısa sürede günlük yaşamına dönebiliyor

Yencilek, HoLEP ameliyatı sonrasında hastanın 1-2 hafta içinde gündelik yaşamına dönebildiğini aktararak, "Bu yöntemde ameliyat idrar kanalından bir endoskopla girilerek gerçekleştirilir. Herhangi bir kesi yapılmadığı için de hasta günlük yaşama çok hızlı dönebilir. İşine başlayabilir, otomobil kullanabilir. Ancak bu süre zarfında ağır cisimleri kaldırmaktan, cinsel ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Bir başka noktanın daha altını çizmem gerekirse, İyi huylu prostat büyümesi sorunu yaşayan hastalarda kullanılan HoLEP için bir yaş sınırı bulunmuyor." açıklamasında bulundu.

BBH'de kanser riski bulunmasa da erkekler rutin kontrollerine devam etmeli

Bu yöntemin ayrıca, ameliyat sonrasında prostat dokusunun patolojik yönden analiz edilmesi imkanını sağladığını hatırlatan Yencilek, bunun da olası kanser riskini minimize etmek adına önemli olduğunu belirtti.

Yencilek, bilinenin aksine iyi huylu prostat büyümesinin kansere dönüşemeyeceğinin de altını çizerek şunları aktardı:

"Prostatın bilimsel olarak 4 anatomik bölgesi bulunmakta. Ancak pratikte anlatmak için 2 bölgeden söz ediyoruz: İç ve kabuk bölgesi. Daha iyi anlaşılması için prostatı bir portakala benzetirsek içindeki meyve kısmı ve kabuğu. İyi huylu prostat büyümesi prostatın iç kısmından, kanser ise dış kısmından gelişir. Bunu bilmek şu açıdan önemli: İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat geçirenler prostatını aldırdıkları için artık takibe gerek olamadığı gibi yanlış bir kanıya varıyorlar. Oysaki bu kanı son derece yanlış. İyi huylu prostat büyümesi için yapılan ameliyatların hepsinde prostatın kabuk kısmı yerinde bırakılır, iç kısmı boşaltılır. Dolayısıyla kabuk kısmında kanser gelişme riskinin devam ettiği akıldan çıkarılmamalı, rutin yıllık prostat muayenesine devam edilmelidir."

Yeditepe Üniversitesi, Koşuyolu Hastanesi, Prostat, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İyi huylu prostat büyümesinde altın standart tedavi: Ho - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

JPMorgan dünya ekonomisini vuran çip krizinin bitişi için 2022 yılını işaret etti 10:37 JPMorgan dünya ekonomisini vuran çip krizinin bitişi için 2022 yılını işaret etti Düğün konvoyu trafiği durdurup drift yaptı 10:30 Düğün konvoyu trafiği durdurup drift yaptı Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı 10:17 Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı 8,5 aylık Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları geldi 10:12 8,5 aylık Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları geldi Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak 08:45 Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi 07:54 Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi

Son Dakika Haberleri
10:36 Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti
10:29 Düğün konvoyu trafiği durdurup drift yaptı
10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
10:18 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız
10:17 Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı
10:16 Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı
10:13 Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var
10:12 8,5 aylık Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları geldi
10:09 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
09:58 Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Alişan'dan kardeşiyle ilgili duygusal paylaşım
TL, yüzde 26 değer kaybetti TL, yüzde 26 değer kaybetti         
10:41
Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti         
10:36
Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü         
10:26
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
09:52
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak         
20:34
Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır         
16:52
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 10:44:09. #1.12#
SON DAKİKA: İyi huylu prostat büyümesinde altın standart tedavi: Ho - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement