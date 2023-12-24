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JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi - Son Dakika
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JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi

6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs JN.1 varyantıyla korku saçmaya devam ediyor. Fransa, ABD, Singapur ve Kanada'nın da aralarında olduğu 41 ülkede tespit edilen varyant Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takibe alınırken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ülkedeki güncel vakaların yüzde 44'ünden fazlasının da JN.1 varyantı olduğunu açıkladı.

24.12.2023 - 09:33,  Güncelleme: 09:48
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2019'un son haftalarında Çin'de ortaya çıktıktan sonra milyonlarca insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını JN.1 varyantıyla korku saçmaya devam ediyor.

DSÖ "TAKİP EDİLECEK VARYANT" LİSTESİNE ALDI

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün hafta içinde "uyarı" yaptığı JN.1 varyantının dünya genelinde yayılmaya başladığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, JN.1 varyantını "takip edilecek varyant" listesine almıştı.

ABD'DEKİ VAKALARIN YÜZDE 44'Ü JN.1 VARYANTI

Şu ana kadar Fransa, ABD, Singapur, Kanada, İngiltere ve İsveç'te vaka sayılarının hızla arttığı ve bu ülkelerle birlikte 41 ülkede JN.1 varyantının tespit edildiği kayıtlara geçti. Öte yandan ABD'deki güncel vakaların yüzde 44'ünden fazlasının da JN.1 varyantı olduğunu ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri resmi olarak açıkladı.

"SALGINI ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER GİDEREK AZALDI"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ohio Devlet Üniversitesi'nden Carlso Malvestutto, "Salgını önleyici önlemler giderek azaldı. Son aylarda Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların hiçbiri güncel aşıyı olmamış" dedi. Yetkililer aşıya ilginin azaldığını açıkladı.

HASTANEYE YATIŞLAR YÜZDE 10 ARTTI

Dünyanın önde gelen gazetelerinden Financial Times, ABD nüfusunun sadece yüzde 18'inin güncellenmiş Covid-19 aşısı olduğunu hatırlatırken, ABD'de Covid-19 sebebiyle hastaneye yatışların geçen haftaya göre yüzde 10 arttığını da belirtti. Uzmanlar, ölüm oranının ise diğer varyantlara göre daha düşük olduğuna dikkat çekse de önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
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Koronavirüs, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi - Son Dakika


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