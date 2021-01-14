Kahramanmaraş'ta bin 600 sağlık çalışanı aşılandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bin 600 sağlık çalışanı aşılandı

Kahramanmaraş\'ta bin 600 sağlık çalışanı aşılandı
Son Güncelleme: 14.01.2021 19:09

KAHRAMANMARAŞ'ta Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, ilk etapta sağlık personelinin aşılanacağını ve gün içerisinde bin 600 sağlık personeline aşı yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'a gönderilen CoronaVac aşıları, il genelindeki sağlık kuruluşlarına dağıtılarak aşılama çalışmalarına başlandı. İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz de Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde aşısını oldu.

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Kentte ilk etapta sağlık çalışanlarının aşılanacağını belirten Öksüz, salgın hastalıklardan kurtulmanın en etkili yolunun da aşı olduğunu söyledi. Öksüz, gün içerisinde 1600 sağlık personelinin aşı olduğunu belirterek, "Biz tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz ki salgın hastalıklardan kurtulmada en etkili yöntem aşılanmak. İnsan hayatında hem yaptıklarından sorumlu hem de yapmadıklarından sorumlu. Aşılanarak bu virüsün önüne geçebiliriz ve diğer insanları da koruyabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kahramanmaraş'ta bin 600 sağlık çalışanı aşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta bin 600 sağlık çalışanı aşılandı - Son Dakika
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