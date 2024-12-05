Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Sağlık

Servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

Göğüs ağrısı ve kol uyuşması şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne giden Mehmet Ali Şirin (37), eşinin 'kalp krizi' uyarılarına rağmen görevlilerin "Sıranızı bekleyin" demesinin ardından hayatını kaybetti.

YERE YIĞILDIKTAN SONRA MÜDAHALE EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde sıra beklediği sandalyede kalp krizi geçiren Şirin'in yere yığıldıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından yüz üstü sedyeye uzatıldığı ve sarı alan denilen bölgeye alındığı ortaya çıktı.

EŞİ FERYAT ETTİ: BEN SİZE SÖYLEDİM

Doktorların kalp masajı uyguladığı Şirin, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Şirin ölümünün ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Eşinin ölümünü öğrenen Ayşe Şirin'in hastanede, "Ben size eşimin durumunun acil olduğunu söyledim" diyerek fenalık geçirdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhmal iddialarının ardından Şirin'in ailesi suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.