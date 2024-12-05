Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü - Son Dakika
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Sağlık

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde iddiaya göre; kalp krizi şüphesi ile hastaneye gelen ve sırasını beklemesi söylenen hasta sandalyede beklediği sırada hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ölüm anı güvenlik kameralarına yansırken, ailesi de ihmal iddiaları üzerine suç duyurusunda bulundu.

05.12.2024 17:52  Güncelleme: 17:59
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Göğüs ağrısı ve kol uyuşması şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne giden Mehmet Ali Şirin (37), eşinin 'kalp krizi' uyarılarına rağmen görevlilerin "Sıranızı bekleyin" demesinin ardından hayatını kaybetti.

YERE YIĞILDIKTAN SONRA MÜDAHALE EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde sıra beklediği sandalyede kalp krizi geçiren Şirin'in yere yığıldıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından yüz üstü sedyeye uzatıldığı ve sarı alan denilen bölgeye alındığı ortaya çıktı.

EŞİ FERYAT ETTİ: BEN SİZE SÖYLEDİM

Doktorların kalp masajı uyguladığı Şirin, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Şirin ölümünün ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Eşinin ölümünü öğrenen Ayşe Şirin'in hastanede, "Ben size eşimin durumunun acil olduğunu söyledim" diyerek fenalık geçirdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhmal iddialarının ardından Şirin'in ailesi suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

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Son Dakika Sağlık Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • D Celik:
    Acil den giris yapan kalp diyin e hemen alinir. Ne sirasindan bahsediyorlar 24 45 Yanıtla
  • stanciu george:
    bu ulkede en rahat meslek doktor olmak fahrettın koca ıyı adam hos adam ama beyaz onluk yasası denılenlerı o cıkartırdı ve cok yanlıs bır yasa o yazıklar olsun kansızlar 40 7 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    Yeşil alan adı altında herkesi bekletiyorlar..ayakta duramayan ağrı ateşi olan acil serum lazım olan hastayı yeşil alana atıyorlar..yeşil alanda poliklinik sırası gibi acilde bekletiliyorsun..şimdi bu yeşil alana atılıp bekletilen ölen hastanın vebali ne olacak..en ağır şekilde bu kuralları koyanlar dahil Dr kar kasten ölüme sebep suçundan yargılanmalı 33 3 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Acillerin gercek yüzü bu 31 1 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    demeye kelimeler bulamıyorum...çok büyük ihmalkarlik.. 26 2 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Hipokrat yeminli İnsan düşmanları. Sağlık sektörü terör örgütü kadar tehlikelidir! İnsanların sağlığını ölünceye dek bozup ilaç tacirlerine mahkûm etmeleri en büyük işleri arasındadır! 8 3 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Bumu len methettiniz sağlık sistemi yok yeşil alan yok sarı alan yok kırmızı alan saçma sapan bi sistem 9 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah Rahmet Eylesin Kaç Yaşında? 7 1 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    100/100 hastanenin sorumluluğu kalp krizi riski taşıyana sıra bekletilir mi bakanı iki kelimeyi bir araya getiremiyor yüzlerce bebek katledildi hastaneler de genede sorumluluk almadı kendi sorumluluğu altında olmasına rağmen bide bunlara inanlar var iş de 7 0 Yanıtla
  • Gariban:
    Ulan sansa yasiyoruz su ülkede ya.. devletin bütün kurumlari bitmis hic biri görevini yapmiyor 6 0 Yanıtla
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