Kan gruplarıyla ilgili araştırmalar dünya genelinde en çok merak edilen araştırmaların başında geliyor. Daha önce Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan araştırmada en sağlıklı kan grubunun 0 olduğu ortaya çıkarıldı.
Bu sefer ise Londra King's Koleji'nden araştırmacılar, kan grupları üzerinde 3.000'den fazla proteini analiz etti. Çalışma sonucunda A kan grubundaki bir proteinin, daha şiddetli korona geçirmeye neden olduğu belirlendi.
Koronavirüs gelişme riskini artıran proteinlerden biri olan ABO da kan gruplarımızı belirliyor. Bilim insanlarının çalışmasında ayrıca A grubundaki bu enzimin, diğer kan gruplarına oranla vücudu hastalığa daha açık tuttuğu saptandı.
Bilim insanları, şu ana kadar ulaştıkları bulguların dikkate değer olduğunu düşünüyor. Araştırmanın genişletilmesi için A kan grubu üzerindeki çalışmaların detaylandırılacağı ifade edildi.
Son Dakika › Sağlık › Kan gruplarıyla ilgili bilim camiasında yeri yerinden oynatan araştırma! En sıkıntılısını buldular - Son Dakika