Kan gruplarıyla ilgili bilim camiasında yeri yerinden oynatan araştırma! En sıkıntılısını buldular - Son Dakika
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Kan gruplarıyla ilgili bilim camiasında yeri yerinden oynatan araştırma! En sıkıntılısını buldular

18.04.2022 14:51
Kan gruplarıyla ilgili bilim camiasında yeri yerinden oynatan araştırma! En sıkıntılısını buldular

Londra King's Koleji'nden araştırmacılar, kan gruplarıyla ilgili çok önemli bir araştırmaya imza attı. A kan grubundaki belirleyici enzimlerin, diğer gruplara göre daha az olduğunu belirten bilim insanları, bu gruptaki insanların koronaya ve çeşitli hastalıklara daha sık yakalandığını açıkladı. Ayrıca bu kan grubundaki insanlar, koronayı daha şiddetli geçiriyor.

Kan gruplarıyla ilgili araştırmalar dünya genelinde en çok merak edilen araştırmaların başında geliyor. Daha önce Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan araştırmada en sağlıklı kan grubunun 0 olduğu ortaya çıkarıldı.

ŞİDDETLİ KORONA GEÇİRMEYE NEDEN OLUYOR

Bu sefer ise Londra King's Koleji'nden araştırmacılar, kan grupları üzerinde 3.000'den fazla proteini analiz etti. Çalışma sonucunda A kan grubundaki bir proteinin, daha şiddetli korona geçirmeye neden olduğu belirlendi.

DİĞER HASTALIKLARI DA ETKİLİYOR

Koronavirüs gelişme riskini artıran proteinlerden biri olan ABO da kan gruplarımızı belirliyor. Bilim insanlarının çalışmasında ayrıca A grubundaki bu enzimin, diğer kan gruplarına oranla vücudu hastalığa daha açık tuttuğu saptandı.

DAHA DETAYA İNECEKLER

Bilim insanları, şu ana kadar ulaştıkları bulguların dikkate değer olduğunu düşünüyor. Araştırmanın genişletilmesi için A kan grubu üzerindeki çalışmaların detaylandırılacağı ifade edildi.

Kan gruplarıyla ilgili bilim camiasında yeri yerinden oynatan araştırma! En sıkıntılısını buldular
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Kan Grupları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kan gruplarıyla ilgili bilim camiasında yeri yerinden oynatan araştırma! En sıkıntılısını buldular - Son Dakika


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