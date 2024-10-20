Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler - Son Dakika
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Sağlık

Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

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Türkiye'nin konuştuğu 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında kapatılan Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesiyle ilgili skandal bir iddia daha gündeme geldi. Diyaliz hastası eşine ilaç verip, şikayetçi olmasın diye video çektirildiğini anlatan hasta yakını, "Oradaki bir hemşire gözümüzü açtı. Sizin ağlamanıza feryadınıza dayanamıyorum evet burada yani REYAP Hastanesinde amcaya çok eziyet yapıyorlar dediğini" anlattı.

20.10.2024 16:49  Güncelleme: 17:04
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Türkiye'yi derinden sarsan Yenidoğan çetesi ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Soruşturma kapsamında kapatılan Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesinde ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı. Öte yandan, kapatılan hastanelerde yatan hastaların sevk süreçleri başlatıldı ancak hasta yakınları süreçle ilgili olarak hastane yönetimleri tarafından bilgilendirilmediklerini söyledi.

"KOCAMA İLAÇ VERİP HASTANEDEN MEMNUNUM DEDİRTİP VİDEOSUNU ÇEKTİLER"

Hülya Çelikel isimli hasta yakını, böbrek hastası eşini Esenyurt'ta bulunan REYAP hastanesine getirdiklerini anlatarak, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti. Oradaki bir hemşire bizim gözümüzü açtı. 'Sizin ağlamanıza feryadınıza dayanamıyorum evet burada yani REYAP Hastanesinde amcaya çok eziyet yapıyorlar' dedi. Biz de eşimi çıkarmaya karar verdik ve Medilife hastanesine getirdik" ifadelerini kullandı.

"BANA ORADA İLAÇ VERDİLER KAFAM BULANIKTI"

Hastanede bir doktorun eşine ilaç vererek video çektiğini iddia eden Çelikel, "Biz kocamı ambulansa aldık, Medilife hastanesine getirdik. Sonra kendine gelmeye başlayınca bana 'bana orada ilaç verdiler benim kafam bulanıktı' dedi. Kocamı videoya çekmişler. Şikayet etmemizi engellemek için videoya çekmişler. Kimsenin benim kocamı videoya çekmeye hakkı yok. Aldım buraya getirdim" şeklinde konuştu.

"HASTALARIN NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL"

Medilife hastanesi önünde bekleyişini sürdüren kadın, "Şu anda kocamın durumu ile alakalı hiçbir bilgi alamıyoruz. Nereye sevk edilecek hiçbir şey belli değil. Böbrek için diyalize girmesi lazım. Şimdi buradan alıp diyalize sokmaları lazım. Karar da verilmiyor. Ben hastamı ne yapacağım? Eve mi götüreceğim, diyalize mi sokacağım. Şu anda hiçbir yetkili ile görüşemiyoruz. Ambulansın biri geliyor biri gidiyor. Hastaların nereye gittiği belli değil. Yakınlarına bilgi vermiyorlar" diye konuştu.

Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

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Son Dakika Sağlık Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Muzaffer Salman:
    Daha olayların başındayız kim bilir altından neler çıkacak 70 1 Yanıtla
  • Murat Kara:
    BİR ULKEDE NAMUSLU İNSANLAR NAMUSSUZ ŞEREFSİZLER KADAR CESARETLİ OLMADAN ULKE KURTULAMAZ 58 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    bunların para amaçlı bir çete olduğunu sanmıyorum. Ülke halkından intikam almak isteyen düşmanı bir harekete benzetiyorum. ya pkk ya da Ermeni düşmanlığıdır. 27 9 Yanıtla
  • Alper Eren:
    Liyakatlı yöneticiler olmadığı için, fırtınanın önündeki saman çöpü savrulup duracağız. Hakkımızda hayırlısı. 29 2 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    şimdilik yenidoğan çetesi ortaya çıktı. eminim ki bunu yetişkin çetesi de vardır 15 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Ürgüp vardida sağlıkta olduğunu da duymuş olduk vaybe 10 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bakın şimdi, aylardan beri bu hastaneler izleniyorsa suç üstü yapmak için sonuçta suçları sabitlenince başlarına gelecek belli değilmiydi?Devlet bu durumla alakalı o hastanelerde yatan hastaneler için önlem aldımı?Esas can alıcı soru bu aslında.Önlem alınmadıysa bir kez daha devlet tarafından bu hastalar öadur ediliyor demektir.Bu haberden benim anladığım bu... 5 0 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    bu özel hastanelerin para için yapmayacağı yok. özel sigortanın verdiği parada yetmiyor karşılamadığı ne tahlil varsa istiyorlar. alakasız filimler emarlar çektiriyorlar. bir iğne için dünya para alıyorlar. tefeci gibi davranıyorlar. artık kontrol altına alınmalılar 5 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Devletin Bütün hizmetlerdeve her turlu kurumlarda bol miktarda ve devamlı müfettiş gorevlendirilmezse olacağı budur. 4 0 Yanıtla
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