Ağrı şikayetiyle doktora giden hasta, karnından çıkarılana inanamadı - Son Dakika
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Sağlık

Ağrı şikayetiyle doktora giden hasta, karnından çıkarılana inanamadı

Ağrı şikayetiyle doktora giden hasta, karnından çıkarılana inanamadı

Trabzon'da karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayeti ile hastaneye başvuran bir kişinin karnından tümör haline gelen 26 kilogramlık kitle çıkarıldı. Bu durum, hem hastanın sağlığını tehdit ederken hem de yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyordu. Uzmanlar tarafından yapılan başarılı operasyon sonucunda kitle başarıyla alındı.

10.10.2024 14:51
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Trabzon'da karın ağrısı ve yürüme problemleriyle hastaneye giden 64 yaşındaki H.O'nun karnında 26 kilogramlık tümör olduğu tespit edildi. Hasta için ameliyata kararının verilmesinin ardından karnındaki tümör başarılı bir operasyonla alındı.

Karın ağrısı şikayetiyle giden hasta çıkarılan şeye inanamadı

Operasyonu Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik ve Doç. Dr. Aydın Aktaş ekibi gerçekleştirdi. Opr. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanın 55x60 santimetrelik tümörün yapılan hazırlıkların ardından uygun koşullarda ameliyatla alındığını belirterek "Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat ettim. Muhtemelen sol böbrek kökenli kitleyi çıkarttık. Hasta tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı" dedi.

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