Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, midesinden 2 tane neşter çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, midesinden 2 tane neşter çıktı

07.04.2022 10:17

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, midesinden 2 tane neşter çıktı Başkent'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki kadının midesinde 2 adet neşter tespit edildi.

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, midesinden 2 tane neşter çıktı

ANKARA - Başkent'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki kadının midesinde 2 adet neşter tespit edildi. Gerçekleştirilen başarı operasyon ile neşterler vücudundan çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne mide ve karın bölgesinde aşırı ağrı şikayeti ile müracaat eden 46 yaşındaki D.E.'nin yapılan tahlil, tetkik ve çeşitli görüntülemelerden sonra bağırsak kısmında 2 adet neşter olduğu tespit edildi. Genel cerrahi kliniği tarafından zorlu bir ameliyat sonrasında neşterler kadının vücudundan çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari sorumlusu Prof. Dr. Hakan Buluş ise hastanın yoğun şikayetleri üzerine çektikleri röntgen sonrasında 2 adet neşteri görünce şaşkına uğradıklarını söyledi.

"2 adet yabancı cismin bistüri (neşter) ile uyumlu olduğunu gördük"

Hastanın şikayetlerinin artması üzerine gerçekleştirilen tetkiklerde 46 yaşındaki kadının karın bölgesinde 2 adet yabancı cisim olduğunu tespit ettiklerini, detaylı inceleme sonucunda bu cisimlerin neşter olduğunu fark ettiklerini belirten Prof. Dr. Buluş, "Yaklaşık 10 gün önce kliniğimize karın ağrısı ve bulantı şikayetleri ile başvurdu. Bizim yaptığımız fiziki muayene ve tetkiklerinde hastanın direkt karın grafisinde 2 adet yabancı cisim olduğunu tespit ettik. Aslında yabancı cisim bizim güncel grafiğimizde sık karşılaştığımız bir durum değil, fakat nadir de olsa görebildiğimiz bir patoloji. Biz de bunun üzerine ayrıntılı değerlendirmeler ve tetkikler yaptık. Sonrasında 2 adet yabancı cismin bistüri (neşter) ile uyumlu olduğunu gördük. Bunun üzerine hastanın şikayetlerinin de artması üzerine, ameliyat kararı verdik. Yaptığımız ameliyatta ince bağırsağın yaklaşık 180'inci santimetresinde bu yabancı cisimlerin olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine ameliyatla bunları çıkarttık. Hastamızın sağlık durumu şuan gayet iyi. Ameliyattan sonraki üçüncü günü. Şuan bir problemi yok, inşallah birkaç gün içerisinde şifa ile taburcu etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Çıkardığımız yabancı cisimler bizim ameliyatlarda sıkça kullandığımız 11 numara dediğimiz bir bistüri tipi"

Çıkardıkları cismin, neşterin normalde ameliyatlarda kullanılan bir malzeme olduğunu söyleyen Prof. Dr. Buluş, "Çıkardığımız yabancı cisimler bizim ameliyatlarda sıkça kullandığımız 11 numara dediğimiz bir bistüri tipi. Ebatları da yaklaşık 4 santime yarım santim ebatlarında. Ucunun sivri olması nedeniyle ince bağırsak mukozasına saplanarak enflamasyon ve bir karın ağrısı yapması, sonrasında da ağrı şikayetlerinin artmasına neden olmasından dolayı ameliyat kararı verdik" diye konuştu.

"Yenilen ve içilen besin maddelerini kontrol etmek gerekiyor"

Yabancı cisimler konusunda nadir olsa da vakaların göründüğünü belirten Prof. Dr. Buluş, vatandaşları bu konuda uyararak, "Yabancı cisimler genelde çocuklarda görülmek ile birlikte erişkinlerde de nadir olarak görülebilmekte. Bu hastamızda da yaşı itibariyle 46 yaşında olmakla birlikte bazen istemeden de olsa insanlar tarafından yutulabilmekte. Bu hastamız da bu şekilde olduğunu ifade etti. Bu konuda çocuklar için aile bireylerinin dikkat etmesi gerekir. Yaşlılar için de tabi daha dikkat olmak gerekiyor. Yenilen ve içilen besin maddelerini kontrol etmek gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, midesinden 2 tane neşter çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, midesinden 2 tane neşter çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, midesinden 2 tane neşter çıktı

YORUMLAR
500
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, 2 tane neşter yuttuğunu öğrendi Karın ağrısı şikayetiyle gitti, 2 tane neşter yuttuğunu öğrendi CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu Afrika mutfak kültürü İzmirlilere tanıtılacak Afrika mutfak kültürü İzmirlilere tanıtılacak

Mustafa Kemal Atatürk, Genel Cerrahi, Ameliyat, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, midesinden 2 tane neşter çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:40:48. #1.11#
SON DAKİKA: Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, midesinden 2 tane neşter çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement