Kars'ta şiddetli ağrıları olan kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıkarıldı - Son Dakika
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Kars'ta şiddetli ağrıları olan kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıkarıldı

19.04.2022 13:57
Kars'ta şiddetli ağrıları olan kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıkarıldı

Kars'ta şiddetli ağrıları üzerine hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki kadının karnından 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Kars'ta şiddetli ağrıları üzerine hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki kadının karnından 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Kentte yaşayan 5 çocuk annesi Sebiye Topkaya (65), şiddetli karın ağrısı, idrar kaçırma ve kabızlık şikayetleri artınca oğlu Tamer Topkaya'nın ısrarı üzerine Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

KAÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Müjde Canday tarafından muayene edildikten sonra ameliyata alınan Topkaya'nın karnından 6 kilogram ağırlığında 30 santimetre genişliğinde kitle çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Topkaya'nın karnından çıkarılan kitlenin iyi huylu olduğu belirtildi.

"Tahribat yaratmaya başlamıştı"

Dr. Öğretim Üyesi Müjde Canday, gazetecilere, Sebiye Topkaya'nın ilk muayenesinde karnında kitle olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine ameliyat kararı aldıklarını ifade eden Canday, şöyle konuştu:

"Bu kitle zaman içerisinde hem böbreklerine hem de idrarı böbreklerden dışarıya çıkartmaya yarayan borularda tahribat yaratmaya başlamıştı. Bunların daha fazla ilerlemesini önlemek üzere bir operasyon gerçekleştirdik. 2,5 saat süren operasyon sonucu 30 santimetre, 6 kiloluk kitleyi çıkarttık ve kitlenin iyi huylu olduğunu tespit ettik. Bu tarz vakalarda siz ne kadar ameliyatı ötelerseniz öteleyin, bu miyomu oluşturan hücreler bir takım orijin değişikliklerine gidebilir. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz, hastaların bize vaktinde gelmelerini istiyoruz."

Sağlığına kavuşan Sebiye Topkaya, ameliyatın ardından ağrılarından kurtulduğunu belirterek, "Doktordan kaçıyordum, korkuyordum hiç gitmiyordum. Oğlum hastanede çalışıyordu, doktorları duymuştu, onların yanına geldik. Burada ameliyat olmaya karar verdim, 6 kilogram büyüklüğünde miyom çıktı. Kontrollere geldim, bir sıkıntı yok çok şükür iyiyim." dedi.

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Kafkas Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Araştırma, Kars, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kars'ta şiddetli ağrıları olan kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta şiddetli ağrıları olan kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıkarıldı - Son Dakika
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