Kars ve Erzincan'da Kovid-19'la mücadelede hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Kars ve Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı.

Salgınla mücadele kapsamında mRNA aşısı ikinci dozunu olmalarının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, kronik hastalıkları bulunanlar, sağlık çalışanları ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlar, hatırlatma dozu için kentteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, AA muhabirine, toplam nüfusun yüzde 70'i bağışıklık kazanmadan salgın tehlikesinin devam ettiğini ve bunun için aşı ile aşılanmanın önemli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama sonrası kentte de 3. doz aşılama çalışmalarının başladığını ifade eden Karakeçili, şöyle konuştu:

"BioNTech aşısını iki doz olmuş ve ikinci dozun üzerinden altı ay geçen vatandaşlarımız, 3. doz aşılarını olabilirler. Özellikle bu grupta 60 yaş üstü vatandaşlarımızdan ilk etapta 18-60 yaş arası olup kronik rahatsızlığı olanlar, Kovid-19 açısından yüksek riskli olan sağlık çalışanı gibi arkadaşlarımızı 3. doz için bekliyoruz. Daha önce diyorduk, polikliniklerimize aşılanmamışlar, şu an artık aşılanıp üzerinden altı ay geçen, yani eksik aşıları olan vatandaşlarımızı da yatırmaya başladık. Çünkü bu aşılar belirli bir süre koruyor daha sonra bağışıklık yanıtı azalıyor."

Karakeçili, bağışıklık için 3. hatırlatma dozlarının yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kars

Kars'ta da 3. hatırlatma dozunu olmak isteyenler Harakani Devlet Hastanesine başvurdu.

Başhekim Dr. Aytaç Erman Kesgin, gazetecilere, Bakan Koca'nın çağrısı üzerine hastanede aşı yapmaya başladıklarını anlattı.

Hastanede hem randevulu hem de randevusuz aşı yapıldığını söyleyen Kesgin, "Doktor Erdi Şahin hocamızın hem sağlık personeline hem de vatandaşımıza örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Aşılarını yaptırmamış tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını, eksik olanları tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Hastanemiz sizler için var." diye konuştu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Erdi Şahin ise geçen yıl aralık ayında Kovid-19 hastalığı geçirdiğini belirtti.

Hastalık sonrası iki doz BioNTech aşısı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"3. doz aşısı açıldığında fırsat olduğu gibi hemen gelip aşımı oldum. Aşının koruyucu olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. O yüzden herhangi bir sağlık problemi olmayan, aşıya engel bir durumu olmayan herkesin aşı olması kesinlikle gerekiyor. Özellikle biz sağlık çalışanları olarak hem kendimizi korumak hem de insanları bilinçlendirmek adına bunu yapmamız gerekiyor. Bu bizim bir görevimiz."