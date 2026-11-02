Kasık fıtığı ameliyat edilmezse bebeklerde ölümcül sonuçlara yol açabilir - Son Dakika
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Kasık fıtığı ameliyat edilmezse bebeklerde ölümcül sonuçlara yol açabilir

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Kasık fıtığı ameliyat edilmezse bebeklerde ölümcül sonuçlara yol açabilir
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Kasık fıtığı ameliyat edilmezse bebeklerde ölümcül sonuçlara yol açabilir
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Doç. Dr. Mithat Günaydın, kasık fıtığında geç teşhisin bebeklerde ölümcül olabileceği uyarısında bulundu. Fıtık kendiliğinden geçmez; erkek çocuklarında bağırsak, kız çocuklarında yumurtalık sıkışabilir ve ameliyat gerekir.

Çocuklarda anne karnında oluşan kasık fıtığına ilişkin konuşan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, teşhisin geç konulduğunda bebeklerde ölümcül neticeler doğurabileceğini ifade etti.

Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, çocuklarda doğuştan görülebilen kasık fıtığına ilişkin aileleri uyardı. Kasık bölgesinde oluşan şişliğin önemli bir belirti olduğunu belirten Günaydın, tedavi edilmediğinde erkek çocuklarında bağırsak ve kız çocuklarında yumurtalığın fıtık kesesi içerisinde sıkışabileceğini ve özellikle bebeklerde ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Çocuklarda görülen kasık fıtığının anne karnındaki gelişim sürecinden kaynaklandığını belirten Günaydın, hastalığın belirtileri ve tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Annelerin çocuklarının altını değiştirdikleri esnada kasık fıtığına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Günaydın, teşhis koyulduktan sonra kasık fıtığı için ameliyat yapılması gerektiğini ifade etti. Su fıtığı ve kasık fıtığının karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Günaydın, kasık fıtığının ciddi bir hastalık olduğunda değindi.

"Kasık fıtığının tedavisi cerrahidir"

Kasık fıtığının kendiliğinden iyileşen bir hastalık olmadığını dile getiren Günaydın, "Çocuk doğmadan önce anne karnındayken yumurtalar karın içerisindedir. Doğuma yakın kasıklardan geçerek torbaya iner. Bu iniş olduktan sonra bir karın zarı kasık kanalını kapatır. Bu zarın kapanması sonucunda fıtık dediğimiz olay meydana gelir. Kasık fıtığı doğuştan oluşan bir hadisedir. Karın içi organlar fıtık kesesi içine girdiği zaman kasık bölgesinde şişlik olur. Daha sonra çocuk rahat hale geldiği zaman kendiliğinden geçer. ya da bağırsak sıkışır ve o bölgede sert bir yumru oluşur. Bu şekilde fıtık tespit edilebilir. En başta anneler çocuğun altını açtıklarında kasık bölgesini kontrol ederek tespit edebilirler. Fıtığın tedavisi cerrahidir. Kendiliğinden geçen bir hastalık değildir" dedi.

"Küçük bebeklerde ölümcül olabilir"

Kasık fıtığının tedavi sürecine ilişkin konuşan Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Eskiden kasık bağı önerilirmiş, bu tarz önlemler tedavide yeri olmayan öneriler. Kasık fıtığı ameliyat edilmezse açık kalan zarın içine karın içi organların girme riski vardır. Öksürme, ıkınma, koşma ve oynama gibi durumlarda erkek çocuklarında bağırsak, kız çocuklarında ise yumurtalık fıtık kesesine girer, sıkışıp kalır ve fıtık boğulması dediğimiz hadise meydana gelir. Bu durum son derece tehlikelidir. Küçük bebeklerde ölümcül olabilir. O yüzden fıtık tespit edildiğinde en kısa zamanda ameliyat edilmelidir" diye konuştu.

Su fıtığı ile kasık fıtığı karıştırılmamalı

Kasık fıtığının halk arasında su fıtığı olarak bilinen hidrosel ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Günaydın, iki rahatsızlığın tedavi süreçlerinin farklı olduğunu söyledi. Günaydın, "Açık kalan zardaki açıklık bağırsakların girişine müsaade edecek kadar genişse bu fıtıktır. Açıklık geniş değilse karın içindeki peritoneal sıvı dediğimiz sıvı içeri girer. Bu durumda halk arasında su fıtığı yani hidrosel dediğimiz hadise meydana gelir. İkisinin arasındaki en büyük fark, kasık fıtığının en kısa sürede ameliyat edilmesi gerekirken su fıtığı 1-2 yaşına kadar kendiliğinden kapanıp geçebilir. 2 yaşından sonra kapanmıyorsa su fıtığı da ameliyat programına alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Anneler çocuklarının kasık bölgesini kontrol etmeli"

Ailelerin özellikle bebeklerinin altını değiştirirken kasık bölgesini ve testislerini kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Günaydın, "Anneler çocuklarının altını açtığı zaman kasık bölgesinde bir şişlik görmüş olup o şişliğin geçtiğini görmesi fıtığın teşhisi için son derece önemlidir. Anne çocuğunun altını açtığında testislerine, kasık bölgelerine dikkat etmeli. İnmemiş testis ve fıtık bu şekilde annelerin dikkati ile yakalanır" dedi.

Kaynak: İHA
Mithat GünaydınAmeliyatGüncelSağlıkÇocukSivasFıtıkSon Dakika

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