Üye Girişi
Kasım ayına dikkat…havaların ani soğuması kalp krizi riskini artırıyor - Son Dakika

Kasım ayına dikkat…havaların ani soğuması kalp krizi riskini artırıyor

18.11.2021 11:02
Kasım ayına dikkat…havaların ani soğuması kalp krizi riskini artırıyor

Havaların aniden soğuduğu kasım ayında kalp krizi riskinin artığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Mevsim geçişlerinde kalp damarları büzüşüyor.

Havaların aniden soğuduğu kasım ayında kalp krizi riskinin artığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Mevsim geçişlerinde kalp damarları büzüşüyor. Ani soğuk hava kalp damarlarının genişleme kapasitesini de bozuyor. Genelde bu mevsimde gelişen grip, zatürre gibi rahatsızlıklar da riski artırıyor. O nedenle iyi giyinin, boğaz ve göğüs bölgesini soğuk havadan koruyun" uyarısında bulundu.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, kalp krizinin nedenlerine, tedavi yöntemine ve dikkat edilmesi gerekenlere yönelik bilgi vererek mevsim geçişlerinde riskin arttığına dikkat çekti.

HAVA SICAKLIĞINDAKİ DÜŞÜŞ RİSKİ YÜZDE 3 ARTIRIYOR

Amerika'da 2018 yılında 250 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırmadan örnek veren Doç. Dr. Keskin, "Çalışmada hava sıcaklığındaki her 7 birimlik düşüşün kalp krizi riskini yüzde 3 artırdığı görülmüş. Yani havaların ani olarak soğuduğu mevsim geçişlerinde kalp krizi riski ciddi olarak artıyor. Bunun en büyük nedeni kalp damarlarının büzüşmesidir. Soğuk hava kalp damarlarının genişleyebilme kapasitesini bozuyor. Normal 3 milimetrelik bir damar 4,4 buçuk milimetreye kadar genişleyebilir. Diğer bir neden ise vücuttaki su ve tuz tutulumunun artmasıdır. Soğuk havada vücut tuz ve suyu tutarak ısıyı artırmaya çalışıyor. Böyle olunca ödem oluşuyor ve damarlardaki yük artıyor. Bu da kalp krizi riskini artırıyor" dedi.

GİRİP, ZATATÜRRE GİBİ ENFEKSİYONLARA DA DİKKAT

Kalp krizine zemin hazırlayan hastalıkların da genellikle mevsim geçişlerinde görüldüğünü aktaran Doç. Dr. Keskin, "Örneğin, grip, zatürre gibi hastalıklar bu mevsimde daha sık görülüyor ve kalp krizi riskini artırıyor. Kişinin kriz riski yüzde 1 ise enfeksiyon geçirdikten sonra 3 katına çıkıyor. Kişilerde kalp, damar rahatsızlığı varsa bir de enfeksiyon geçirirse kalp krizi ortaya çıkabiliyor. Havaların ani ve şiddetli soğuması kalp krizi riskini artırıyor" diye konuştu.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE İYİ GİYİNMEK GEREKİYOR

Kasım ayının havaların en ani soğuduğu ay olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Keskin, "O nedenle özellikle kasım ayına hastaların dikkat etmesini öneririm. Bir gün hava sıcak, ertesi gün soğuk olur. Kalın giyinmez, göğüs ve boğaz bölgenizi korumazsanız aniden gelen enfeksiyon kalp krizi riskini artırır. Bu mevsimde kalp krizi vakalarının diğer mevsimlere göre artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Mevsim geçişlerinde iyi giyinmek gerekiyor. Araba kullanırken klima açmayın, pencereyi açıyorsak göğüs bölgemizi soğuk havadan korumalıyız. Özellikle toplu taşıma ve kalabalığın olduğu yerlerde maske takmalıyız" ifadelerini kullandı.

HER 1 DAKİKA BİLE ÇOK ÖNEMLİ

Damarlardan en az bir tanesinin yüzde 100 tıkanması sonucu kalp kaslarının beslenememesiyle kalp krizinin meydana geldiğini anlatan Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Damar tamamına yakın tıkanmışsa spazm diyoruz. Kalp krizinde her dakika çok önemlidir, ilk 2 saat içerisinde tıkalı damarı açamazsak kalp kasının eskiye dönme ihtimali düşük oluyor. Bu nedenle göğüs ağrısı başladığı anda özellikle ilk yarım saat içerisinde hastaneye gidilmelidir. Kişi ya 112'yi arasın ya da yakınıyla hastaneye gitsin" dedi.

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ

Ağrının aniden başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Keskin, "Göğüste baskı, yanma, sıkışma olur. Genelde çeneye ve sol kola vurur. Baskı bazen karına ve sırta da vurur. Genellikle bu ağrı 5 dakikadan uzun sürer. Hastaneye gelen hastaya mutlaka EKG çekilmesi lazım, o zaman kalp krizi teşhisi koyabiliyoruz. Eğer kişi hastaneye gitmezse, geç kalırsa ani ritim bozukluğu oluşabilir ve kalbi durur. Beyindeki oksijen seviyesi düşer ve beyin hasarı oluşur. Ayrıca kalp krizi geçiren kişiye hızlı müdahale edilmezse, iyi bir tedavi uygulanmazsa sonradan kalp yetersizliği gelişir. Hasta hayatı boyunca ilaç kullanmak zorunda kalır. Kalp yetersizliği en kötü kanserden bile daha tehlikeli, her yıl ölüm riski yüzde 50'dir" diye konuştu.

HIZLI MÜDAHALEYLE RİSKLERİ MİNİMUMA İNDİRİYORUZ

Hasta acile geldiğinde o anda çekilen EKG ile kalp krizi teşhisinin konulduğunu söyleyen Doç. Dr. Keskin, "15 dakika içerisinde anjiyo odasına alınıyor. Bu kadar hızlı müdahale edilen bir kişinin kalp krizini hasarsız atlatma ihtimali çok yüksektir. Günümüzdeki teknolojilerle hızlıca damarı açıyoruz ve riskleri minimuma indiriyoruz. Erken müdahale hayat kurtarıyor, felç ve sonrasında gelişebilecek kalp yetersizliği riskini azaltıyor" ifadelerini kullandı.

GENETİK GEÇİŞ, OBEZİTE, KOLESTEROL, SİGARA EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ

Kişinin babasında, dedesinde kalp krizi öyküsü varsa bunun ciddi bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Keskin, "Kolesterol, kan şekerinin yüksekliği ve hipertansiyon risk faktörleri arasındadır. Ama hipertansiyonu ve kan şekerinin yüksekliğini ilaçlarla kontrol altına alırsak riski azaltmış oluyoruz. 60 yaşından sonra kalp, damar hastalıkları artıyor. 60 yaşından önce kişi sigara tüketmiyorsa, ailesinde böyle bir öykü yoksa kolay kolay kalp krizi geçirdiğini görmeyiz. 35 yaşındaki biri hasta, anne ve babasında bu rahatsızlık yoksa genellikle sigara veya madde kullanımına bağlı olarak kalp krizi geçirir. Obezite de tek başına kalp krizi için risk faktörüdür" dedi.

AİLEDE ÖYKÜ VARSA 30 YAŞINDAN SONRA KONTORLE GİDİN

Beslenme ve egzersizin önemini aktaran Doç. Dr. Keskin, "Kalp krizi geçiren biri tuzu azaltır, doymuş yağlardan uzak durursa ve şeker tüketimini minimuma indirirse onu hiç kriz geçirmemiş kabul ediyoruz. Kişinin hayat kalitesi çok yükseliyor. Haftada minimum 180 dakika egzersiz yapılmasını öneriyoruz. Kişide kalp damar rahatsızlığı yoksa tempolu egzersiz öneriyoruz. Eğer kişi, birinci dereceden yakını örneğin babası 40 yaşında kalp krizi geçirmişse 30 yaşından sonra risk faktörü değerlendirilmesine tabi tutulmalıdır. Ailede genetik kolesterol yüksekliği varsa dikkat etmek lazım. Bu yüzden 19-20 yaşında kalp krizi geçiren hastalarımız var" diye konuştu.


Kasım ayına dikkat…havaların ani soğuması kalp krizi riskini artırıyor
Kasım ayına dikkat…havaların ani soğuması kalp krizi riskini artırıyor
Kasım ayına dikkat…havaların ani soğuması kalp krizi riskini artırıyor
Kasım ayına dikkat…havaların ani soğuması kalp krizi riskini artırıyor
Kasım ayına dikkat…havaların ani soğuması kalp krizi riskini artırıyor
Kasım ayına dikkat…havaların ani soğuması kalp krizi riskini artırıyor

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kasım ayına dikkat…havaların ani soğuması kalp krizi riskini artırıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na dikkat çeken çağrı: Lütfen faiz indirimi yapmayın 10:58 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na dikkat çeken çağrı: Lütfen faiz indirimi yapmayın TSK: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü 10:44 TSK: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti 10:42 İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? 10:27 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Teröristbaşı Öcalan'ın yerine geçmeyi hayal eden Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü 10:14 Teröristbaşı Öcalan'ın yerine geçmeyi hayal eden Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem 09:51 Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı 08:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı 08:47 Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı

Son Dakika Haberleri
10:46 İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek
10:44 TSK: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü
10:42 Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil
10:35 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar
10:29 Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı
10:28 Döviz alımında düzenleme: Artık kimlik zorunluluğu yok
10:26 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?
10:25 Aziz dizisi: Ve Atatürk sahneye çıkıyor
10:19 Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması
10:15 Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek         
10:46
Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil         
10:42
Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı         
10:29
Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı         
10:16
Yargı dizisinde yeni yüz Yargı dizisinde yeni yüz         
09:56
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum         
09:33
Dolar, 10,96 seviyesi ile tarihi bir rekor kırdı Dolar, 10,96 seviyesi ile tarihi bir rekor kırdı         
08:49
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 11:05:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kasım ayına dikkat…havaların ani soğuması kalp krizi riskini artırıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement