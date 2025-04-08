Kemik kaybı yaşayan hastalara implant umudu - Son Dakika
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Sağlık

Kemik kaybı yaşayan hastalara implant umudu

Kemik kaybı yaşayan hastalara implant umudu

Üst çenesinde kemik erimesi nedeniyle implant yaptıramayan hastalar için yeni bir tedavi yöntemi geliştirildi. Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, 'Sinüs lifting/ sinüs kaldırma' olarak bilinen cerrahi yöntemle kemik desteği yetersiz olan bölgelerde bile implant tedavisi gerçekleştirilebileceğini belirtti.

08.04.2025 13:45
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İmplant yaptıramayan hastalar için yeni bir tedavi yöntemi umut oldu. Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, 'Sinüs lifting/ sinüs kaldırma' olarak adlandırılan cerrahi yöntem sayesinde kemik desteği yetersiz olan bölgelerde bile implant tedavisinin artık mümkün hale geldiğini söyledi.

İMPLANTIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL: KEMİK KAYBI

Diş kaybı sonrası zamanla oluşan kemik erimesi, özellikle üst arka çenede implant tedavisinin önünü kesen en büyük sorunlardan biri. Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, sinüs boşluğunun zamanla sarkarak kemik hacmini azalttığını belirtti ve şu bilgileri verdi: "Sinüs lifting işlemi, sarkmış sinüs boşluğunu cerrahi olarak yukarıya taşıma ve bölgeye kemik grefti ekleme işlemidir. Bu sayede, implant için gereken kemik yüksekliği yeniden oluşturulur. İşlem sonrası 6 ila 8 ay içerisinde yeni kemik oluşur ve implant uygulanabilir hale gelir."

İŞLEM SÜRESİ VE HASTA KONFORU

Sinüs lifting işleminin lokal anestezi altında gerçekleştirildiğini ve genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, hastaların işlem sonrası hafif bir şişlik ve hassasiyet yaşayabileceğini, ancak bu durumun kısa sürede geçtiğini söyledi. "Ağrılar, reçete edilen ağrı kesicilerle kolayca kontrol altına alınabiliyor" dedi.

İMPLANTIN KALICILIĞI OLUMLU ETKİLENİYOR

Yöntemin uzun vadeli başarısına da dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, sinüs lifting uygulamasının sadece implant yerleştirmeyi mümkün kılmakla kalmadığını, aynı zamanda implantın kemiğe entegrasyonunu da desteklediğini vurguladı. "Bu yöntemle yapılan implantlar, doğal dişler kadar sağlam ve uzun ömürlü oluyor" diye konuştu.

HANGİ HASTALAR İÇİN UYGUN?

Sinüs kaldırma, özellikle uzun süre dişsiz kalan ve bu nedenle ciddi kemik kaybı yaşayan hastalar için öneriliyor. Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, "Eğer üst çene arka bölgede kemik yüksekliği 4 mm'nin altına düştüyse, sinüs kaldırma ile o bölgeye yeniden hacim kazandırmak mümkündür. Bu sayede hastalar sabit, estetik ve fonksiyonel dişlerine yeniden kavuşabiliyor" dedi.

Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kemik kaybı yaşayan hastalara implant umudu - Son Dakika

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