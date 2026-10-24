Kırklareli'ne Marmara depremi için konteyner sahra hastanesi getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli'ne Marmara depremi için konteyner sahra hastanesi getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli\'ne Marmara depremi için konteyner sahra hastanesi getirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığınca Kırklareli'ne tahsis edilen konteyner tipi sahra hastanesi UMKE Lojistik Deposu'nun bahçesinde konuşlandırıldı. Hastanenin muhtemel Marmara depreminde sağlık hizmetlerine destek sağlaması hedefleniyor.

Muhtemel Marmara depreminde yürütülecek müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere Kırklareli'ne konteyner tipi sahra hastanesi getirildi.

Sağlık Bakanlığının afet ve acil durum hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kente tahsis edilen konteyner tipi sahra hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Lojistik Deposu'nun bahçesinde konuşlandırıldı.

Afet ve acil durumlarda ilin müdahale kapasitesini güçlendirmesi amaçlanan sahra hastanesinin, muhtemel Marmara depreminde sağlık hizmetlerine destek sağlaması hedefleniyor. İl genelinde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiSahra HastaneleriKırklareliMarmaraGüncelSağlıkSahraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:55:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'ne Marmara depremi için konteyner sahra hastanesi getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei