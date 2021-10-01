Üye Girişi
Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları - Son Dakika

Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları

01.10.2021 11:39
Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları, System.String[]

Koronavirüs salgını ve havaların soğuması vitamin takviyelerine olan ilgiyi de artırdı.

Koronavirüs salgını ve havaların soğuması vitamin takviyelerine olan ilgiyi de artırdı. Damar içinden verilen glutatyon ve yüksek doz C vitaminin faydalarına dikkat çeken Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem vücutta detoks etkisi yapıyor" dedi. Dilekçi, bu tür takviyelerin doktor kontrolü dışında kullanılmaması konusunda uyardı.

Pandeminin etkisiyle bağışıklık sisteminin güçlü olmasının öneminin daha da anlaşıldığını ifade eden Medicana Çamlıca Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Erdal Dilekçi, glutatyon ve yüksek doz C vitamini takviyesi hakkında önemli bilgiler verdi.

"GLUTATYON VÜCUTTAN TOKSİNLERİ ATAN MEKANİZMAYI OLUŞTURUYOR"

Koronavirüs enfeksiyonuyla bağışıklığın gücünü anladıklarını belirten Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Glutatyon insan vücudunu her hücresinde özellikle hücre içerisindeki yapıların hareketini sağlayan bileşik. Bu toksinlerle ve yaşla birlikte vücutta azalıyor. Bunu özellikle bağışıklığı güçlendirmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda karaciğere destek oluyor. Bu yapay bir madde değil vücutta olan ve gerçekten vücudumuzun her hücresinde olan bileşik. Yaşla, enfeksiyonlarla, doğru beslenilmediği zaman oluşan toksinlerle birlikte azalıyor. Bizim sağlıklı yaşam için gerekli olan şeyimiz bu toksinleri atmak. Glutatyon vücutta en önemli antioksidan, toksinleri atan mekanizmayı oluşturan bileşik. Biz bunun dışardan özellikle güvenilir formda doktor kontrolünde alındığı takdirde faydalarını görüyoruz. Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem vücutta detoks etkisi yapıyor. Hem organları hem sistemleri hücresel düzeyden başlayarak yenileyen bir molekülden bahsediyoruz" diye konuştu.

"BAĞ DOKUSU, KASLAR VE CİLT İÇİN KULLANDIĞIMIZ BİR VİTAMİN"

Pandemiyle kulaktan dolma bilgilerle çok ciddi vitamin takviyeleri kullanıldığı uyarısında bulunan Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Öncelikle şunu söylememiz lazım hiç kimseye aynı vitamin aynı şekilde etki etmeyecektir. Kimin neye ihtiyacı varsa o bileşimde vitamin takviyesi verilebilir. İlla bütün yıl boyunca vitamin kullanacağız diye bir şey yok. Biz düzgün besleniyorsak, hareket ediyorsak bunlar bizim artımız olur. Ancak bağışıklığı güçlü tutmak için ihtiyaç dahilinde ara ara C vitamini almak bağışıklığa iyi gelir. C vitamini bizim bütün bağ dokusu, kaslar ve cilt için kullandığımız bir vitamin. O nedenle C vitamini takviyesi çok çok önemli. Ancak ağızdan alınan tabletlerde günlük 1 gramın üzerinde almak vücutta azalıyor. Bu nedenle özellikle ihtiyacı olanlara, damar yoluyla yüksek doz C vitamini takviyelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİŞİNİN BESLENMESİ, UYKUSU VE HAREKETİNE DİKKAT EDİYORUZ"

Vitamin takviyesi öncesi hastayı değerlendirmeye aldıklarını anlatan Doç. Dr. Dilekçi, şöyle devam etti:

"Hastanın gerçekten ihtiyacı olup olmadığına bakıyoruz. Kan tahlillerine bakıp muayenesini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bununla birlikte hastanın ihtiyacı varsa dozunu belirleyerek damar yolundan mutlaka hastane koşullarında C vitamini takviyesini yapıyoruz. Bu hastalarda mutlaka önemsediğim şey ise şu; kişinin beslenmesi ne düzeyde, uykusunu verimli şekilde alabiliyor mu? düzenli hareketi var mı? Biz buradan aşağı yukarı bu hastanın ne kadar ihtiyacı olduğunu gözlemliyor ve ona göre bir takviyede bulunuyoruz. Mevsim değişiklikleriyle birlikte bizim koruma kalkanımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu koruma kalkanını da güçlendirmemin farklı yolları var. Biz bu dönemde hastalara mutlaka damar yolundan C vitamini, glutatyon ile ozon tedavisi öneriyoruz. Bunları hastalara gerek görürsek damar yolundan gerek görürsek ağız yoluyla verebiliyoruz. Beslenmenin düzenlenmesi gerekiyorsa da onu düzenliyoruz."


Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları
Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları
Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları
Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları

Koronavirüs, Çamlıca, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı 11:29 Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor 11:29 Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor Kripto paradan yüzde 20 kar vaadine inanıp servetini kaptırdı! Madur edilen adamın karısı da boşanma davası açtı 11:27 Kripto paradan yüzde 20 kar vaadine inanıp servetini kaptırdı! Madur edilen adamın karısı da boşanma davası açtı
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti 11:11 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda 11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi 10:48 Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi
Sarı çam mantarı dağ köylülerinin geçim kapısı oldu! Kilosunu 60 liradan satıyorlar 10:06 Sarı çam mantarı dağ köylülerinin geçim kapısı oldu! Kilosunu 60 liradan satıyorlar Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti 09:57 Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti

Son Dakika Haberleri
11:29 Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor
11:28 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum
11:28 Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı
11:27 Kripto paradan yüzde 20 kar vaadine inanıp servetini kaptırdı! Madur edilen adamın karısı da boşanma davası açtı
11:26 Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı
11:23 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021
11:05 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce
11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda
11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
10:58 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var
Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış         
11:40
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum         
11:29
Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı         
11:27
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021         
11:24
Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce         
11:06
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var         
10:48
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor         
20:33
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 11:44:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement