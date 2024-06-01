Kızılcık Şerbeti'ndeki Onaylı Randevu Sistemi sahnesi Bakan Koca'dan tam not aldı - Son Dakika
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Sağlık

Kızılcık Şerbeti'ndeki Onaylı Randevu Sistemi sahnesi Bakan Koca'dan tam not aldı

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Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Onaylı Randevu Sistemi'ne yer verildi. Sahneyi gören Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz" dedi.

01.06.2024 11:51
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde günlerdir konuşulan Onaylı Randevu Sistemi anlatıldı. Sahneyi gören Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekibe teşekkür etti.

"ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ TIKIRT TIKIR İŞLİYOR"

Dizide Sevilay'ı oynayan Özlem Çakar, hastane dönüşü Sönmez Hanım'a Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması Onaylı Randevu Sistemi'nden bahsederek "Ablacım hiç bekletmediler. Yani bu onaylı randevu dedikleri sistem tıkır tıkır işliyor. Hatta gelemeyecekler için bir önceki akşamdan saat 8'e kadar randevularını iptal ederlerse başkalarına da yer açılıyor" ifadelerini kullandı.

Sahneyi X hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz" dedi.

Kızılcık Şerbeti'ndeki onaylı randevu sahnesi Bakan Koca'dan tam not aldı
Kızılcık Şerbeti\'ndeki Onaylı Randevu Sistemi sahnesi Bakan Koca\'dan tam not aldı

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Son Dakika Sağlık Kızılcık Şerbeti'ndeki Onaylı Randevu Sistemi sahnesi Bakan Koca'dan tam not aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yücel bozdemir: onay olsa ne olur olmasa ne olur dün randvum vardı 1.5 saat bekledim. işleri güçleri reklam hastane yetersiz doktor yetersiz günahını vatandaş çekiyor. ha birde randevu almak neredeyse bir kaç ay suruyor 8 3 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Suryeli genel başkanı chp ziyaret edecekmiş 4 7 Yanıtla
  • sabahattin dagalp: ÇÖZÜM; Hakettikleri ücreti verip,doktor sayısını arttırmak,gece de randevu alabilecek şekilde çalışma saatlerini düzenlemek ve sonuçta ,hekim başına düşen hasta sayısını minimize etmek.Diş hekimi 5 yıldır atanamiyor,ben diş hastanesinden randevu alamıyorum,dizilere kaldiysak eyvah ki eyvah. 8 0 Yanıtla
  • YoH null: zaman kaybı 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'ndeki Onaylı Randevu Sistemi sahnesi Bakan Koca'dan tam not aldı - Son Dakika
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