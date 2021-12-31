Kocaeli Sağlık Müdürü Pehlevan'dan "kalabalık ortamlardan uzak durun" çağrısı - Son Dakika

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, salgından korunmak için tedbirlere uyma ve kapalı ortamlardan uzak durma çağrısında bulundu.

Pehlevan, AA muhabirine, Kocaeli'de vaka sayısında bir miktar artış olduğunu ama hastaneye yatan hasta sayısında bir artışın olmadığını söyledi.

Omicron varyantının hızlı yayıldığına işaret eden Pehleven, maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Pehlevan, Avrupa'da vaka sayısında inanılmaz bir artışın söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşları tedbirler konusunda eskisinden daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Mevsim kış, kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirme durumu olabiliyor. Onun için mutlaka maskesiz dolaşmamak lazım. Olabildiğince bu ortamlara girmemek lazım." diye konuştu.

Pehlevan, aşının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Aşılama çalışmaları sağlık kuruluşlarımızda devam ediyor. Yılbaşında hastanelerimizde devam edecek. Hiç aşı olmamış vatandaşlarımızdan bir an önce aşılarına başlamalarını istiyoruz. İkinci ve üçüncü doz aşılarının vakti geçmiş vatandaşlarımızı da bir an önce aşı olmaya davet ediyoruz. Aşısını yaptıran vatandaşlar virüse yakalansa bile hastaneye yatmıyor. Genelde evde hafif bulgularla atlatıyor vatandaşlarımız ama hastaneye ve yoğun bakıma yatan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu aşısız ve dozlarını tamamlamamış vatandaşlarımız. O yüzden aşıların tamamlanması çok önemli."