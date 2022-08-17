138. testinde koronaya yakalandı - Son Dakika
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138. testinde koronaya yakalandı

17.08.2022 10:27

Türkiye'de en çok korona testi yaptıran kişi olduğu tahmin edilen 62 yaşındaki Kaşif Sevinç'in 138'inci korona testi pozitif çıktı.

Türkiye'de en çok korona testi yaptıran kişi olduğu tahmin edilen 62 yaşındaki Kaşif Sevinç'in 138'inci korona testi pozitif çıktı. Sevinç, "O kadar test yaptırdım. Sonunda ben de bu virüse yakalandım" dedi.

Korona virüs salgının üst düzey korku ve kaygıya yol açtığı kişilerden biri olan esnaf Kaşif Sevinç, 138 test sayısıyla Türkiye'de en fazla Covid testi olan vatandaş olduğu tahmin ediliyor. Pandemi başladığı yıldan günümüze kadar 'acaba korona mıyım' endişesinden dolayı Sevinç, 138 kere Covid testi oldu. En son yaptırdığı test sonucu pozitif çıkan Sevinç'in korktuğu başına geldi. Şu ana kadar koronaya karşı tam 8 doz aşı olan Kaşif Sevinç'in hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

"ÇOK KORKUYORDUM AMA KORKTUĞUM GİBİ DEĞİLMİŞ"

Virüse yakalanmasının üzerinden 4 gün geçtiğini belirten Kaşif Sevinç, "O kadar test yaptırdım. Sonunda ben de bu virüse yakalandı. Çok şükür hafif atlatıyorum. Maskemi asla çıkarmıyordum. Çocuklarıma, torunlarıma dahi yanaşmıyordum. Hanımım korona virüse yakalandı. Ondan bana bulaştı. Ben yine dikkatliydim. Şu an durumun iyi. 4 gün oldu. Çok korkuyordum ama korktuğum gibi değilmiş. Aynı gün içinde Merzifon'da, Çorum'da ve Samsun'da test verdim. 1 gün içerisinde 3 kere test vermiş oldum" diye konuştu.

"AŞININ ETKİNLİĞİNİ, KORUDUĞUNU GÖSTEREN DÜNYADA TEK VAKA"

Hastanın kontrollerini yapan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Pandeminin başından beri takip ettiğimiz ve bugüne kadar ne olacak diye beklediğimiz bir hastamız vardı. Aşının etkinliğini, koruyuculuğunun bence şu an dünyadaki klinik çalışmalardan öte vaka üzerinden gitmek gerekirse gösteren tek vaka diyebiliriz. Hastamız 60 yaşın üzerinde bir erkekti. Kendisi bir KOAH hastasıydı. Covide yakalanmaktan korktuğu için düzenli test veren bir hastaydı. Pandeminin başından bugüne kadar 138 kere test vermiş" şeklinde konuştu.

"AŞILARDAN SONRA ANTİKORLARI ARTTI"

Vakayı aşının koruduğunu söyleyen Özkaya, "Asıl ilginç olan olay şu: Hastamız 29 Mart 2021'de ilk aşısını Sinovac oluyor ve o zamana kadar tüm testleri negatif çıkıyor. 26 Nisan 2021'de ikinci aşısını da Sinovac oldu, yine o zamanda tüm testleri negatif çıktı. Hastamızın 2 Sinovac aşısından sonra antikoru birden arttı ve aşıya ciddi bağışıklık kazandı. İlk vurulduğu aşıdan yaklaşık 1,5 ay sonra antikoru ciddi anlamda arttı ve bağışıklık kazanmaya başladı. Devamında Biontech aşılarıyla aşılamasını tamamladı. Bugüne kadar 138 test vermiş olan hastamızın 137. testi negatifle sonuçlanmış, 138. testi iste pozitifle sonuçlanmıştır. Bu aslında vaka bazında düşünülürse aşıların çok sayıda vakalar üzerinde çalışılmasından öte bireysel anlamda düzenli olarak PCR testide verdiği için şu anda hastalığının hafif geçmesini sağlamıştır. Herkes bu virüsle karşılaşacak ama aşıyla korunabileceğimizi söylüyoruz. Bu vakayı da aşının koruduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

(Furkan Abrek Ünal - İHA)

Kaynak: İHA
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Koronavirüs, Sinovac, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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