Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 933'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 933'e yükseldi

23.01.2021 20:10
Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 933'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 152 bin 758 testte, 5 bin 856 vaka ile 723 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 144 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 933'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 152 bin 758 testten 5 bin 856 vaka, 723 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 144 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 811 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659, toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, toplam vefat sayısı 24 bin 933, toplam ağır hasta sayısı 1962, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 301 bin 861 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


YORUMLAR
500
Türkiye'de 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi Türkiye'de 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1260 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1260 oldu Son 24 saatte korona virüsten 4 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 933'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:22 Türkiye'de 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 22:08:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 933'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement