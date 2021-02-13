Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 377'ye yükseldieldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 123 bin 305 testte, 7 bin 706 vaka ile 671 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 93 kişi ile toplam can kaybı 27 bin 377'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 123 bin 305 testte 7 bin 706 vaka, 671 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 93 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 215 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 31 milyon 412 bin 611 toplam vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896, toplam vefat sayısı 27 bin 377, toplam ağır hasta sayısı 1235, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 468 bin 149 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,