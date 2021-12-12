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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 956 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 956 oldu

12.12.2021 19:54
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 956 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 345 bin 754 testte 17 bin 956 vaka tespit edildi. 182 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 648 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 345 bin 754 testte 17 bin 956 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 182 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 648 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,03 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 517 bin 947, 2'nci dozda 50 milyon 916 bin 147 ve 3'üncü dozda 12 milyon 625 bin 778 olmak üzere toplam 121 milyon 655 bin 651 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'VATANDAŞLARIMIZ, EKSİK AŞILARINI TAMAMLAMALIDIR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" dedi.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 956 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 956 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 956 oldu - Son Dakika
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