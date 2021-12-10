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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 561 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 561 oldu

10.12.2021 20:22
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 561 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 347 bin 232 testte 18 bin 561 vaka tespit edildi. 176 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 129 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 347 bin 232 testte 18 bin 561 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 129 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,02, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,96 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 494 bin 740, 2'nci dozda 50 milyon 871 bin 127 ve 3'üncü dozda 12 milyon 580 bin 728 olmak üzere toplam 121 milyon 532 bin 728 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'AŞILARI EKSİK OLAN HERKES AŞILARINI TAMAMLAMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı" dedi.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 561 oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 561 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 561 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 561 oldu - Son Dakika
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