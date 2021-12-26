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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 138 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 138 oldu

26.12.2021 19:46
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 138 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 965 testte 20 bin 138 vaka tespit edildi. 173 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 214 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 965 testte 20 bin 138 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 214 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,51, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,82 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 799 bin 280, 2'nci dozda 51 milyon 405 bin 278 ve 3'üncü dozda 17 milyon 208 bin 558 olmak üzere toplam 128 milyon 654 bin 886 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'HEPİMİZ TECRÜBE SAHİBİYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz" dedi.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 138 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 138 oldu - Son Dakika
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