Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 556 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 252 testte 22 bin 556 vaka tespit edildi. 196 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 113 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 252 testte 22 bin 556 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 113 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,69, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,37 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 288 bin 895, 2'nci dozda 50 milyon 505 bin 240 ve 3'üncü dozda 12 milyon 239 bin 710 olmak üzere toplam 120 milyon 516 bin 813 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'SALGININ SONUNUN ZAYIF VARYANTLARLA GELECEĞİNİ UNUTMAYIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Kovid- 19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın" dedi.