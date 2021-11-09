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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 662 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 662 oldu

09.11.2021 21:40
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 662 oldu

19 Tablosu verilerini açıkladı.

19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 359 bin 560 testte 28 bin 662 vaka tespit edildi. 196 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 859 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 359 bin 560 testte 28 bin 662 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 859 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,73, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,49 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 697 bin 102, 2'nci dozda 49 milyon 341 bin 966 ve 3'üncü dozda 11 milyon 462 bin 618 olmak üzere toplam 117 milyon 723 bin 821 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'AKTİF VAKA YAKLAŞIK 450 BİN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450 bin 126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı" dedi.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 662 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 662 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 662 oldu - Son Dakika
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