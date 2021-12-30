Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 39 bin 681 oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 369 bin 647 testte 39 bin 681 vaka tespit edildi. 139 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 854 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 369 bin 647 testte 39 bin 681 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 139 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 854 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,66, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,08 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 890 bin 943, 2'nci dozda 51 milyon 565 bin 713 ve 3'üncü dozda 18 milyon 681 bin 287 olmak üzere toplam 131 milyon 134 bin 774 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'VAKA SAYILARI İKİ KATINA YAKLAŞIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor." dedi.