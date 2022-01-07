Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 63 bin 214 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 406 bin 796 testte 63 bin 214 vaka tespit edildi. 157 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 197 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 406 bin 796 testte 63 bin 214 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 197 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,53 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 67 bin 961, 2'nci dozda 51 milyon 847 bin 785 ve 3'üncü dozda 21 milyon 148 bin 569 olmak üzere toplam 135 milyon 618 bin 50 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'ELİMİZDE YETERLİ VERİ YOK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin" dedi.