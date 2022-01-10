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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 65 bin 236 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 65 bin 236 oldu

10.01.2022 20:09
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 65 bin 236 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 403 bin 104 testte 65 bin 236 vaka tespit edildi. 141 kişi hayatını kaybederken, 38 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 403 bin 104 testte 65 bin 236 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybederken, 38 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,04, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,67 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 130 bin 601, 2'nci dozda 51 milyon 937 bin 1 ve 3'üncü dozda 21 milyon 952 bin 740 olmak üzere toplam 136 milyon 898 bin 878 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'OMİCRON, KİŞİSEL TEDBİRİN ÖNEMİNİ ARTIRDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" ifadelerini kullandı.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Omicron, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 65 bin 236 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 65 bin 236 oldu - Son Dakika
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