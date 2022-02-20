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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 70 bin 355 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 70 bin 355 oldu

20.02.2022 20:46
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 70 bin 355 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 440 bin 183 testte 70 bin 355 vaka tespit edildi. 263 kişi hayatını kaybederken, 91 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 440 bin 183 testte 70 bin 355 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 263 kişi hayatını kaybederken, 91 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,84, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,93 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 623 bin 451, 2'nci dozda 52 milyon 715 bin 583 ve 3'üncü dozda 26 milyon 671 bin 610 olmak üzere toplam 144 milyon 850 bin 157 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'BAŞARILI ŞEKİLDE ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 70 bin 355 oldu
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 70 bin 355 oldu - Son Dakika


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