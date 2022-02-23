Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 86 bin 600 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 464 bin 85 testte 86 bin 600 vaka tespit edildi. 268 kişi hayatını kaybederken, 95 bin 526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 464 bin 85 testte 86 bin 600 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybederken, 95 bin 526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,88, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,00 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 652 bin 77, 2'nci dozda 52 milyon 760 bin 79 ve 3'üncü dozda 26 milyon 878 bin 969 olmak üzere toplam 145 milyon 243 bin 896 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Bitlis , Ağrı ve Elazığ oldu.'BÜYÜKLERİYLE YAŞAYANLARIN SORUMLULUĞU ARTTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı" ifadelerini kullandı.