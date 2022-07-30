Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu

30.07.2022 07:03
Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu

SAĞLIK Bakanlığınca açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 oldu.

SAĞLIK Bakanlığınca açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 oldu. 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.


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Kaynak: DHA

Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu - Son Dakika
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