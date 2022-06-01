Koronavirüs verileri artık günlük olarak değil, haftalık yayımlanacak

Türkiye'de 3 gün üst üste vaka sayılarının binin altına kalmasıyla birlikte hastaneler hariç tüm alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Normal hayata dönüşte önemli bir adım olarak kabul edilen maske yasağının kaldırılmasının ardından günlük yayımlanan koronavirüs tablosunun da artık haftalık olarak paylaşılacağı açıklandı.

ARTIK HAFTALIK OLARAK YAYIMLANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide koronavirüs tablosunun paylaşımına ilişkin alınan yeni kararı duyurdu. Koca açıklamasında "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." ifadelerini kullandı.