Koronavirüs verileri artık günlük olarak değil, haftalık yayımlanacak - Son Dakika
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Koronavirüs verileri artık günlük olarak değil, haftalık yayımlanacak

01.06.2022 20:01
Koronavirüs verileri artık günlük olarak değil, haftalık yayımlanacak

Vaka sayılarının üst üste binin altında gerçeklemesinin ardından günlük yayımlanan koronavirüs tablosunda da değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük yayımlanan koronavirüs tablosunun bugünden itibaren haftalık olarak paylaşılacağını duyurdu.

Türkiye'de 3 gün üst üste vaka sayılarının binin altına kalmasıyla birlikte hastaneler hariç tüm alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Normal hayata dönüşte önemli bir adım olarak kabul edilen maske yasağının kaldırılmasının ardından günlük yayımlanan koronavirüs tablosunun da artık haftalık olarak paylaşılacağı açıklandı.

ARTIK HAFTALIK OLARAK YAYIMLANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide koronavirüs tablosunun paylaşımına ilişkin alınan yeni kararı duyurdu. Koca açıklamasında "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs verileri artık günlük olarak değil, haftalık yayımlanacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs verileri artık günlük olarak değil, haftalık yayımlanacak - Son Dakika


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