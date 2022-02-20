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Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi (2) - Son Dakika

Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi (2)

20.02.2022 22:53
Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi (2)

HAYATINI KAYBETTİRize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 yakınını kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşamını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 yakınını kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşamını kaybetti. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), akşam saatlerinde tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Şenay Genç Yalçınkaya ile Genç ailesinden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.


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Güneysu, Rize, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi (2) - Son Dakika
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