Koronavirüsü yenen anestezi teknikeri: 10 gün, 10 yıl gibi geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüsü yenen anestezi teknikeri: 10 gün, 10 yıl gibi geldi

23.02.2021 09:20

Koronavirüsü yenen anestezi teknikeri: 10 gün, 10 yıl gibi geldi ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli anestezi teknikeri Hürcan Tanrıverdi (37), koronavirüse yakalandığı dönemde yaşadıklarını anlattı.

Koronavirüsü yenen anestezi teknikeri: 10 gün, 10 yıl gibi geldi

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli anestezi teknikeri Hürcan Tanrıverdi (37), koronavirüse yakalandığı dönemde yaşadıklarını anlattı. Hastanede yatarak geçirdiği 10 günün kendisine 10 yıl gibi geldiğini söyleyen Tanrıverdi, "Entübe olma noktasına gelmiştim. Odada bekliyorsun ve ne olacağını bilmiyorsun. Bir virüs size savaş açıyor. Sadece dik durmak zorundasın. Ben dik durdum ve hastalığı yendim" dedi.

Anestezi teknikeri Hürcan Tanrıverdi, 3 ay önce semptom gösterince yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tanrıverdi, durumu ağırlaşınca çalıştığı hastanenin Covid-19 servisine yatırıldı. 10 gün boyunca tedavi gören Tanrıverdi, entübe edilmenin kapısından döndü. Evli ve 2 çocuk babası Tanrıverdi, tedavisinin ardından taburcu oldu. Bir süre evinde dinlenen Tanrıverdi, ardından görevinin başına geri döndü. Tanrıverdi yaşadığı zorlu tedavi sürecini ve yaşadığı endişe dolu günleri Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Hastanede koronavirüsü en ağır geçiren sağlık görevlilerinden biri olduğunu belirten Tanrıverdi, "O süreçte çok yoğunluk vardı hastanede. Anestezi teknikeri olarak ben bayağı bir zorlandım. İş yerinde arkadaşlardan bana geçtiğini düşünüyorum. O süreçte maske ve tüm hijyen tedbirlerini alırdık ama bir müddet sonra koronavirüse yakalandım. Acil servise başvurdum. Sonra servise yatırıldım. Kötü bir süreçti" dedi.

'TEK BAŞINIZA BİR ODADA KALMAK ÇOK KÖTÜ'Tanrıverdi, hastanedeki 10 günün kendisine 10 yıl gibi geldiğini ifade ederek herkesi tedbirleri elden bırakmamaya davet ederek, şöyle konuştu:

"Tek başına bir odanın içerisinde kalmak iyi bir şey değil. O an arkadaşlarınız doktorlar gelince her şey normalmiş gibi yapmıyorlar. Sen oradasın ama yalnız ve tek başınasınız. Yapabilecek hiçbir şeyin yok. Sevdiklerini çocuklarını, dostlarını düşünüyorsun o an. Benim akciğerlerimde sıkıntı olmuştu. Entübe olacak aşamaya gelmiştim ama arkadaşlarımızın ilgisi ve yardımıyla verilen tedaviler sonucunda sağlığıma kavuştum. Tekrar işime döndüm, mutluyum. İnsanlar maskelerini taksınlar, hijyenlerine devam etsinler. Yakın temasta bulunmasınlar. Odada bekliyorsun ve ne olacağını bilmiyorsun. Bir virüs size savaş açıyor. Sadece dik durmak zorundasın. Ben herhalde dik durdum ve hastalığı yendim."

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Koronavirüs, Savaş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüsü yenen anestezi teknikeri: 10 gün, 10 yıl gibi geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Gökçeada'daki orman yangını kontrol altına alındı
09:26 Gökçeada'daki orman yangını 16 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı
09:21 Akaryakıt Üzerinden Alınan ÖTV Tutarlarında Artış
09:16 ÖTV zammı pompaya yansıdı! İstanbul'da benzinin litresi 34 liranın üzerine çıktı
07:55 Japonya'da Aşırı Yağışlar Sonrası 2 Bin 100 Kişi Tahliye Edildi, 1 Kişi Öldü
07:52 Japonya'da aşırı yağışlar sonucu 2 binden fazla insan tahliye edildi, 1 kişi hayatını kaybetti
04:01 Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı
03:59 Genç şarkıcı Erkan Doğanay'a sahne çıkışı silahlı saldırı! Karnından ve göğsünden vuruldu
02:35 İstanbul'da 39 ilçenin ikamet iznine kapatıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
02:33 Göç İdaresi'nden "İstanbul'da 39 ilçe yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 09:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: Koronavirüsü yenen anestezi teknikeri: 10 gün, 10 yıl gibi geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement